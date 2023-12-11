Пн, 11.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

МАРИС ЛАУРИ ⟩ Отказывая в поддержке Украине, партия Хельме помогает России

Марис Лаури
, член Рийгикогу, Партия реформ
Copy
Марис Лаури.
Марис Лаури. Фото: Madis Veltman
  • Это глупость или неспособность понять последствия отказа от поддержки Украины?
  • Украину очерняют подлым и вульгарным образом
  • Россия всегда - в том числе и столетия назад - нападала на своих соседей

Все очень просто: кто выступает против поддержки Украины и препятствует ее оказанию, тот выступает за Россию, какими бы словами он это ни выражал, потому что только действия имеют значение, пишет депутат Рийгикогу Марис Лаури (Партия реформ).

В интервью Би-Би-Си несколько дней назад Елена Зеленская, супруга украинского президента, заявила, что украинцам грозит гибель, если финансовая помощь со стороны западных стран будет прекращена.

Мы не знаем, какой была бы ситуация в Украине, а также в Европе и во всем мире, если бы другие страны не помогали Украине разными способами. Украина будет продолжать сражаться даже в условиях партизанской войны. Вероятно, было бы еще много мариупольских погромов и бучинских зверств, возможно, что все это продолжалось бы и сейчас, возможно, что в Европе были бы миллионы беженцев, возможно, что Россия расширилась бы в направлении Молдовы и готовилась бы атаковать страны НАТО, среди которых страны Балтии, несомненно, были бы наиболее привлекательной мишенью.

Россия не изменится

Эстонский народ поддержал Украину после полномасштабного военного нападения России и сделал это добровольно, независимо от чьей-то партийной принадлежности и уровня доходов. Потому что все знают, что будет означать успех России.

Россия всегда - даже столетия назад - нападала на своих соседей, когда считала, что какой-то сосед остался без союзников и испытывает внутренний раскол. Россия всегда разжигала внутренние трения в странах, которые она считает своими противниками и на завоевания которых она нацелена, всегда распространяла ложь и угрожала, подкупала политиков и других влиятельных лиц. В эпоху социальных сетей это также очень легко сделать.

Ведь амбиции у России велики: оккупировать все территории, которые когда-то принадлежали России (страны Балтии, Польшу, Финляндию). Многие из нас знают, как легко в русской риторике каждый клочок земли становится исконно русской территорией, а это означает готовность покорять всех и всегда. Россия не заботится о своем народе, а люди не заботятся о себе, им главное, чтобы они ощущали себя «державой».

Мы все это знали, хотя большинство из нас не изучали историю в университете. Мы можем думать, анализировать и оценивать действия России, взвешивать последствия, исходя из прошлого и настоящего.

Партия Хельме работает против интересов Эстонии

В то время как Эстония прилагает усилия для поддержки Украины, Мартин Хельме и фракция партии EKRE выступают против. Потому что как еще можно трактовать работу фракции EKRE по противодействию четырем проектам в Рийгикогу, которые тем или иным образом поддерживали Украину. Почему эти законопроекты встречаются бессмысленными поправками, почему их отвергают в комиссиях и в большом зале заседаний? Слова бессмысленны, если действия противоположны, так ведь и делает Россия: говорит о мире, а развязывает войны.

Это глупость и неспособность понять последствия отказа от поддержки Украины? Трудно поверить в это, но, конечно, не невозможно. Это так называемые полезные идиоты? Тоже возможно, хотя и с трудом верится.

В то же время, если Март Хельме в качестве доказательства вымирания эстонцев ссылается на санкционированный рупор Кремля, ничего не исключено. Если украинцев и Украину очерняют вульгарно и грубо, если критика носит уничижающий и принижающий ценности характер, то это то же самое, что делают и российские пропагандистские каналы.

Для меня вопрос прост: кто против поддержки Украины и мешает ей, тот выступает за Россию, в каких бы словах это не выражалось, потому что только действия имеют значение. При этом быть за Россию - означает быть против независимости и самостоятельности Эстонии.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх