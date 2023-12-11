Ведь амбиции у России велики: оккупировать все территории, которые когда-то принадлежали России (страны Балтии, Польшу, Финляндию). Многие из нас знают, как легко в русской риторике каждый клочок земли становится исконно русской территорией, а это означает готовность покорять всех и всегда. Россия не заботится о своем народе, а люди не заботятся о себе, им главное, чтобы они ощущали себя «державой».

Мы все это знали, хотя большинство из нас не изучали историю в университете. Мы можем думать, анализировать и оценивать действия России, взвешивать последствия, исходя из прошлого и настоящего.

Партия Хельме работает против интересов Эстонии

В то время как Эстония прилагает усилия для поддержки Украины, Мартин Хельме и фракция партии EKRE выступают против. Потому что как еще можно трактовать работу фракции EKRE по противодействию четырем проектам в Рийгикогу, которые тем или иным образом поддерживали Украину. Почему эти законопроекты встречаются бессмысленными поправками, почему их отвергают в комиссиях и в большом зале заседаний? Слова бессмысленны, если действия противоположны, так ведь и делает Россия: говорит о мире, а развязывает войны.

Это глупость и неспособность понять последствия отказа от поддержки Украины? Трудно поверить в это, но, конечно, не невозможно. Это так называемые полезные идиоты? Тоже возможно, хотя и с трудом верится.

В то же время, если Март Хельме в качестве доказательства вымирания эстонцев ссылается на санкционированный рупор Кремля, ничего не исключено. Если украинцев и Украину очерняют вульгарно и грубо, если критика носит уничижающий и принижающий ценности характер, то это то же самое, что делают и российские пропагандистские каналы.

Для меня вопрос прост: кто против поддержки Украины и мешает ей, тот выступает за Россию, в каких бы словах это не выражалось, потому что только действия имеют значение. При этом быть за Россию - означает быть против независимости и самостоятельности Эстонии.