От неонацизма к «бессмертному полку»: кто такой Аллан Хантсом, которого арестовало КаПо

«Поскольку прокуратура посчитала, что подозреваемый может скрыться от уголовного преследования или совершить новые преступления, находясь на свободе, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте мужчины», - сказала пресс-секретарь прокуратуры Кайри Кюнгас и добавила, что суд согласился с позицией прокуратуры и заключил мужчину под стражу на срок до двух месяцев.

Это не первый случай, когда Хантсом имеет дело с правоохранительными органами. В далеком 2002 году его судили по обвинению в разжигании межнациональной розни, и тогда он впервые удостоился упоминания в ежегоднике КаПо.

Неонацистское прошлое

Тогда Хантсом был членом неонацистского движения «Русское национальное единство» (РНЕ), которое запрещено в Эстонии и во многих регионах РФ. Хантсом вместе с единомышленниками Сергеем Васечкиным и Сергеем Селезневым решил печатать в Эстонии периодическое издание РНЕ «Коловрат», за что и предстал перед судом. Также они обвинялись в использовании фашистской символики.

Лингвистический анализ публикаций в «Коловрате» подтвердил, что Хантсом, Васечкин и Селезнев неоднократно распространяли эпитеты, оскорбляющие евреев и эстонцев, призывали к насилию и дискриминации.

Хантсома суд первой инстанции признал виновным в разжигании межнациональной розни и наказал штрафом в 2000 крон. Вместе с подельниками он также должен был оплатить судебные издержки.