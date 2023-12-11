Эстонская компания поможет создавать робототехнические системы для ВСУ

Первым шагом будет начато стратегическое сотрудничество для выяснения потребностей Украины и возможных мест использования робототехнических систем. Целью является повышение возможностей украинских вооруженных сил как в ходе продолжающейся войны, так и после войны.

Опыт, полученный на украинском поле боя, затем будет использован для дальнейшего развития существующих роботизированных и автономных систем Milrem Robotics и разработки новых продуктов для создания пилотируемых и беспилотных систем для украинских вооруженных сил.

«Война в Украине наглядно показала, что беспилотные и роботизированные комплексы играют важную роль на поле боя, которая со временем будет только возрастать. Основная цель наших систем - защитить солдат, но в то же время оказать давление на агрессора. Для нас большая честь работать с UDI над разработкой и производством роботизированных систем, которые помогут Украине выиграть эту войну», - сказал председатель правления Milrem Robotics Кулдар Вяэрси.