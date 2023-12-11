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Эстонская компания поможет создавать робототехнические системы для ВСУ

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Кулдар Вяэрси.
Кулдар Вяэрси. Фото: Mihkel Maripuu

Ведущий европейский разработчик робототехники и автономных систем, эстонская компания Milrem Robotics и Оборонно-промышленный комплекс Украины (UDI) подписали на форуме оборонной промышленности DFNC1 в Киеве соглашение о начале создания робототехнических систем нового поколения.

Первым шагом будет начато стратегическое сотрудничество для выяснения потребностей Украины и возможных мест использования робототехнических систем. Целью является повышение возможностей украинских вооруженных сил как в ходе продолжающейся войны, так и после войны.

Опыт, полученный на украинском поле боя, затем будет использован для дальнейшего развития существующих роботизированных и автономных систем Milrem Robotics и разработки новых продуктов для создания пилотируемых и беспилотных систем для украинских вооруженных сил.

«Война в Украине наглядно показала, что беспилотные и роботизированные комплексы играют важную роль на поле боя, которая со временем будет только возрастать. Основная цель наших систем - защитить солдат, но в то же время оказать давление на агрессора. Для нас большая честь работать с UDI над разработкой и производством роботизированных систем, которые помогут Украине выиграть эту войну», - сказал председатель правления Milrem Robotics Кулдар Вяэрси.

Эстонская компания Milrem Robotics является разработчиком и системным интегратором робототехники и автономных систем. Основными продуктами предприятия являются беспилотные наземные аппараты THeMIS и Multiscope, беспилотная боевая машина Type-X и комплекс автономных систем MIFIK.

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