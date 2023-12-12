Эстония хочет найти новые технологии для продления жизни

Эстония намерена всерьез заняться развитием медицинских технологических стартапов. Фонд предпринимательства и инноваций вместе со Startup Estonia ищут разработчика для запуска инновационных сервисов, призванных продлить жизнь человека. Пока цена вопроса – чуть более двух миллионов евро.
Айтишников от медицины ищут через государственный тендер, их задачей будет «стимулирование инноваций в здравоохранении и руководство развитием сектора» в течение следующих четырех лет. Общий объем тендера составляет 2,36 млн евро, к которому добавляется НДС.