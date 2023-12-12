Эстония хочет найти новые технологии для продления жизни

Айтишников от медицины ищут через государственный тендер, их задачей будет «стимулирование инноваций в здравоохранении и руководство развитием сектора» в течение следующих четырех лет. Общий объем тендера составляет 2,36 млн евро, к которому добавляется НДС.

Кристина Сепп, руководитель отдела технологий и услуг здравоохранения Фонда предпринимательства и инноваций, рассказала, что тендер направлен на поиск партнера, который помог бы создать модель работы технологий здравоохранения, основанную на ценности, которая поддерживала бы развитие инновационной культуры и внедрение новых решений в здравоохранении.