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Эстония хочет найти новые технологии для продления жизни

Наталия Гребнева
, журналист
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Современные ученые видят волшебную таблеку долголетия в новых технологиях
Современные ученые видят волшебную таблеку долголетия в новых технологиях Фото: AP

Эстония намерена всерьез заняться развитием медицинских технологических стартапов. Фонд предпринимательства и инноваций вместе со Startup Estonia ищут разработчика для запуска инновационных сервисов, призванных продлить жизнь человека. Пока цена вопроса – чуть более двух миллионов евро.

Айтишников от медицины ищут через государственный тендер, их задачей будет «стимулирование инноваций в здравоохранении и руководство развитием сектора» в течение следующих четырех лет. Общий объем тендера составляет 2,36 млн евро, к которому добавляется НДС.

Кристина Сепп, руководитель отдела технологий и услуг здравоохранения Фонда предпринимательства и инноваций, рассказала, что тендер направлен на поиск партнера, который помог бы создать модель работы технологий здравоохранения, основанную на ценности, которая поддерживала бы развитие инновационной культуры и внедрение новых решений в здравоохранении.

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