С нового года в Эстонии станут готовить больше новых полицейских

Представляя бюджетные решения в сфере внутренней безопасности, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) подчеркнул, что даже в трудные для экономики времена чувство безопасности людей не должно страдать. «Малочисленность сотрудников полиции долгое время была главной проблемой внутренней безопасности, поэтому в ближайшие годы дополнительные средства будут направлены на увеличение объема подготовки сотрудников полиции, а также на развитие быта и условия обучения курсантов», - сказал Ляэнеметс.

По его словам, Департамент полиции и погранохраны уже много лет сталкивается с реальностью: больше полицейских уходит со службы, чем приходит после окончания Академии МВД. «Помимо фактора зарплаты, также важным фактором ухода является и выход на пенсию сотрудников полиции, поэтому крайне важно было обеспечить постоянное бюджетное финансирование для значительного увеличения объемов подготовки сотрудников полиции и создания необходимых условий для этого», - подчеркнул Ляэнеметс.

По мнению министра внутренних дел, в настоящее время разумно инвестировать в инфраструктуру и здания. «Наша сфера внутренней безопасности в любом случае нуждается в современных общежитиях, учебных корпусах и комплексах. С точки зрения государства, дешевле ввести эти объекты в эксплуатацию сегодня, когда рынок недвижимости и строительства остывает и цены соответственно дешевле. Кроме того, мы тем самым можем поддержать строительный сектор и рабочие места», - добавил Ляэнеметс.

Говоря о бюджете будущего года, министр внутренних дел в качестве еще одного важного момента отметил дополнительные 7,8 млн евро, предназначенные для выполнения задач гражданской обороны. «Благодаря этим дополнительным деньгам мы сможем значительно улучшить набор и подготовку вспомогательных полицейских и впервые обеспечим постоянное финансирование гражданской обороны. Это правда, что сумма могла бы быть выше, но все же постоянное финансирование позволяет нам улучшать антикризисную готовность учреждений более качественным и систематическим образом, чем раньше, начиная с кризисных резервов и сирен и заканчивая тренингами по гражданской обороне, с помощью которых мы даем жителям Эстонии возможность получить знания и навыки, что позволят помочь себе и своим соседям в случае любого кризиса», - сказал Ляэнеметс.