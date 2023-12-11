Почти восемь процентов безработных в Эстонии составляют украинские беженцы

Месяцем раньше, по состоянию на 31 октября, на учете в Кассе по безработице в Эстонии числились 4112 связанных с Украиной и получивших международную защиту лиц, украинские беженцы составляли 8,2 процента всех зарегистрированных безработных.

В прошлом месяце на учет в качестве безработных встали 529 украинских военных беженцев, сообщает Касса по безработице. Сняты с учета в качестве безработного 515 человек, в том числе 102 перестали числиться безработными по собственному желанию, а 344 как нашедшие работу. Всего с 14 марта прошлого года сняты с учета 20 830 получивших международную защиту украинских военных беженцев, 14 955 из них в связи с получением рабочего места.

У 60,4 процента вставших на учет украинских беженцев высшее, у 14,8 процента - специальное образование, 20,1 процента не имеют специального образования, а данные об образовании 4,8 процента вставших на учет не известны.

В течение 2022 года, по данным Кассы по безработице, в качестве безработных были зарегистрированы 16 400 украинских военных беженцев. В прошлом году украинские военные беженцы прекращали регистрацию в качестве безработных 10 300 раз, из них 7 700 - по причине трудоустройства. Большинство начали работать в перерабатывающей промышленности, в сфере административно-вспомогательной деятельности, в оптовой и розничной торговле.