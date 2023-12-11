В пруду утонул провалившийся под лед пожилой мужчина

В 14:45 поступило сообщение, что в деревне Еэдаскюла в волости Выру в пруду у дороги видно провалившегося под лед мужчину. Спасатели вытащили тело 75-летнего мужчины на берег с помощью плавучей спасательной доски.

Толщина льда в месте, где он провалился, составляла 2-3 см. Вероятно, образованию более толстого слоя льда помешал работающий аэратор, установленный в пруду для разведения рыбы.

«По следам на льду можно предположить, что мужчина пытался выбраться из проруби, но лед перед ним ломался, и справиться самостоятельно ему оказалось не по силам, - сказал командир команды спасателей Ватселийна Райн Тобрелутс. - В ледяной воде человек теряет способность действовать в течение десяти минут, пожилые люди - еще быстрее».

Спасательный департамент предупреждает, что на водотоках, у родников, у мостов, а также на водоемах, оборудованных аэраторами или подобными устройствами, лед всегда тоньше, и риск провалиться очень велик. Выходя на лед, следует учитывать особенности водоема и риск провалиться под лед. Важно взять с собой средства безопасности. Всегда безопаснее идти вдвоем, но при движении нужно соблюдать дистанцию ​​в несколько метров, чтобы, если с одним что-то случится, другой мог бы прийти на помощь или позвать помощь.