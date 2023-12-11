Соратники Навального сообщили о его исчезновении из колонии

Только что к адвокату вышли из ИК-6 Мелехово и сказали, что заключенный Навальный у них больше не числится.



Куда его перевели, говорить отказываются — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 11, 2023

Она также заявила, что в исправительной колонии особого режима №7 Владимирской области тоже утверждают, что Алексея Навального там нет. «В пятницу и весь сегодняшний день ни в ИК-6, ни в ИК-7 им (адвокатам. - Ред.) не отвечали. Очевидно, теперь дали команду. Где Алексей, по-прежнему неизвестно», - сообщила Ярмыш.

Несколькими часами ранее в Telegram-канале «Команда Навального» появилось сообщение, что соратники Навального уже шестой день не могут связаться с ним. 11 декабря он должен был выступать в суде по видеосвязи, но трансляция не состоялась. Представители колонии утверждают, что с 7 декабря не могут починить электричество, «просто издеваются», заявила в связи с этим Кира Ярмыш.

К Навальному не пустили адвокатов

Вечером 8 декабря Ярмыш сообщала, что к Навальному, который содержится в ИК-6, не пускают адвокатов. По ее словам, адвокаты Навального пришли не только к ИК-6, но и к ИК-7. «Везде им сказали »ожидать«, в итоге везде отказали в посещении», - написала Ярмыш в соцсети X, добавив, что это «особенно тревожно» еще и потому, что на прошлой неделе оппозиционеру стало плохо в камере - у него закружилась голова, он лег на пол.