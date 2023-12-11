Раймонд Кальюлайд: действия Яны Тоом – провокация против эстонской государственности

«Яна Тоом оказала материальную помощь в размере нескольких тысяч евро людям, которые по своей воле или под кураторством российских спецслужб угрожали безопасности Эстонии или оправдывали агрессию России против Украины. И здесь нет ничего неоднозначного. Здесь даже больше нечего обсуждать. Это - прямая провокация против эстонской государственности. Конечно, у каждого есть право судиться с государством, но если политик решает поддержать такие тяжбы, то он выбирает сторону и занимает четкую позицию. Именно это Тоом и сделала», - отметил Раймонд Кальюлайд.

По его словам, вызывает крайнее сожаление и то, что все это делается за деньги европейских налогоплательщиков. Депутатам Европарламента не платят для того, чтобы они эти деньги использовали против нашей общей безопасности, подчеркнул Кальюлайд.

Он пояснил, что Тоом сейчас проводит свою циничную предвыборную кампанию, чтобы снова попасть в Европарламент, и заигрывает с пророссийски настроенными избирателями.

«По моей оценке, у Центристской партии есть лишь два выхода. Первый - исключить Яну Тоом из Центристской партии и дистанцироваться от нее. Второй - не делать этого, но тогда руководство Центристской партии должно понимать, что и оно выбрало сторону», - сказал Кальюлайд.

Ранее сегодня в эстонской прессе был опубликован обзор того, как Яна Тоом и ее бюро деньгами помогают прокремлевским активистам, признанным угрозой для безопасности Эстонии, оспаривать в суде решения эстонского государства.