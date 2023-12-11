У врезавшегося в торговый центр в Тарту водителя наркотического опьянения не обнаружили

В середине ноября 40-летний мужчина на очень высокой скорости пробил на своем автомобиле дорожное заграждение и врезался в стеклянные двери торгового центра Tasku в Тарту. После аварии мужчину госпитализировали, к настоящему моменту он отправлен на домашнее лечение. Экспертиза подтвердила, что в крови мужчины в момент аварии не было следов алкоголя или наркотических веществ.