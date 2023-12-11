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У врезавшегося в торговый центр в Тарту водителя наркотического опьянения не обнаружили

Айвар Ояперв
, журналист
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Место ноябрьской аварии в Тарту.
Место ноябрьской аварии в Тарту. Фото: Jürgen Puistaja

В середине ноября 40-летний мужчина на очень высокой скорости пробил на своем автомобиле дорожное заграждение и врезался в стеклянные двери торгового центра Tasku в Тарту. После аварии мужчину госпитализировали, к настоящему моменту он отправлен на домашнее лечение. Экспертиза подтвердила, что в крови мужчины в момент аварии не было следов алкоголя или наркотических веществ.

Авария произошла поздним вечером 15 ноября, незадолго до полуночи, когда 40-летний мужчина за рулем Volkswagen Transporter на большой скорости на перекрестке Рижского шоссе и улицы Туру вылетел с проезжей части прямиком в торговый центр Tasku. Хотя пешеходы также подвергались риску, в результате аварии пострадал только водитель.

На основании записи камер видеонаблюдения можно сказать, что скорость автомобиля в момент аварии составляла почти 160 километров в час.

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