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Президент Литвы: строительство Rail Baltica необходимо ускорить

BNS
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Встреча президентов Эстонии, Латвии и Литвы Алара Кариса, Эдгарса Ринкевича (слева), Гитанаса Науседы (справа) в книжном магазине REaD на заводе Пыхьяла.
Встреча президентов Эстонии, Латвии и Литвы Алара Кариса, Эдгарса Ринкевича (слева), Гитанаса Науседы (справа) в книжном магазине REaD на заводе Пыхьяла. Фото: Mihkel Maripuu

Попытки помочь Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию выявили недостаточные транспортные возможности стран Балтии, говорит президент Литвы Гитанас Науседа, который в Таллинне призвал ускорить строительство железной дороги европейской колеи Rail Baltica.

«Наши усилия по оказанию помощи Украине в транспортировке сельхозпродукции показали недостаточную пропускную способность перемычек в странах Балтии. Необходимо ускорить реализацию проекта Rail Baltica», - заявил Науседа на совместной пресс-конференции президентов стран Балтии в понедельник.

Он сказал, что ждет возобновления движения пассажирского поезда по маршруту Вильнюс-Рига чуть позже в этом году, и приветствовал планы запустить поезд по маршруту Тарту-Рига в следующем году.

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