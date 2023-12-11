Президент Литвы: строительство Rail Baltica необходимо ускорить

Попытки помочь Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию выявили недостаточные транспортные возможности стран Балтии, говорит президент Литвы Гитанас Науседа, который в Таллинне призвал ускорить строительство железной дороги европейской колеи Rail Baltica.
«Наши усилия по оказанию помощи Украине в транспортировке сельхозпродукции показали недостаточную пропускную способность перемычек в странах Балтии. Необходимо ускорить реализацию проекта Rail Baltica», - заявил Науседа на совместной пресс-конференции президентов стран Балтии в понедельник.