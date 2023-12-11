Президент Литвы: строительство Rail Baltica необходимо ускорить

«Наши усилия по оказанию помощи Украине в транспортировке сельхозпродукции показали недостаточную пропускную способность перемычек в странах Балтии. Необходимо ускорить реализацию проекта Rail Baltica», - заявил Науседа на совместной пресс-конференции президентов стран Балтии в понедельник .

Он сказал, что ждет возобновления движения пассажирского поезда по маршруту Вильнюс-Рига чуть позже в этом году, и приветствовал планы запустить поезд по маршруту Тарту-Рига в следующем году.