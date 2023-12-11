ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ ⟩ Сильвия Лотман: если для тебя что-то важно, ты должен это отстаивать

– Какой вкус у серебряной ложки?

– Я чувствую ответственность. Если никто другой не может объяснить, что такое парниковый эффект, я чувствую, что это мое дело. Мне нравится объяснять людям сложные концепции.

Например, наблюдение за первоцветом. Половина первоцветов с одним, а другая – с другим строением цветка. Они не мужские и не женские, они генетически разные, но насекомым приходится перемещать между ними пыльцу, иначе семян не будет. Привлекая к наблюдению за первоцветом, мы предлагали людям обращать внимание на цветы, присмотреться к ним по сто раз и сообщить нам через приложение, что вот столько цветков одного типа, и столько другого.

Когда люди входят во вкус, они начинают интересоваться очень сложными вещами с запутанной терминологией. Как с зеленым поворотом – о, это же что-то глобальное, что не касается маленького человека. Мне бы хотелось, чтобы люди не чувствовали себя беспомощными, как на заднем сиденье автомобиля.

Сильвия Лотман у себя на хуторе в деревне Поансе в Матсалу. Фото: Ээро Вабамяги

– Задумывались ли вы о том, что будет, если школу в Метскюла все-таки прикончат?

– Мы подумываем о том, чтобы еще раз воззвать о помощи, и попросить министра образования национализировать школу Метскюла. В прошлом школы, которые находились в конфликте с руководителями местных самоуправлений, были национализированы. Это возможно, если захотеть.

Если потеря, то потеря, с этим надо жить.