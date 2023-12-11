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Сразу в двух уездах произошли смертельные ДТП

rus.postimees.ee
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Полиция.
Полиция. Фото: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

В Тартумаа и в Ида-Вирумаа практически в одно время произошли серьезные ДТП, в результате которых погибли люди.

В понедельник, 11 декабря, вечером в 17:10 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе в деревне Палупера волости Эльва пешехода сбил грузовик и он скончался на месте.

Обстоятельства происшествия выясняются. Полиция заявила, что пришлет дополнительную информацию позже.

В 17:30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Пюхайыэ волости Тойла произошло столкновение автомобилей Volkswagen и Citroen. В результате аварии погибла женщина, управлявшая автомобилем Volkswagen.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, и более подробная информация будет предоставлена в ближайшее время.

Движение на месте происшествия нарушено и перенаправлено.

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