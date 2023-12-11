На прошлой неделе Таллинн посетил британский фрегат HMS Richmond, задачей которого было совместное с эстонским и финским военно-морскими силами патрулирование инфраструктуры на дне Балтийского моря. Postimees посетил корабль и посмотрел, какая техника используется для защиты нашей инфраструктуры.
Для подписчиков
ВИДЕОРЕПОРТАЖ ⟩ Британские силы в Балтийском море: лестниц больше, чем в многоэтажном доме
Министры обороны стран Объединенного экспедиционного корпуса (ОЭК) в ноябре приняли решение, что участвующие страны направят часть своих военных кораблей и самолетов в начале декабря в Балтийское море, Северное море и проливы Дании для защиты подводной инфраструктуры и усиления сдерживания в Северной Европе. Во время пребывания здесь корабли патрулировали море, а британские моряки также имели возможность посетить Старый город Таллинна.