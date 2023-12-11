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ВИДЕОРЕПОРТАЖ ⟩ Британские силы в Балтийском море: лестниц больше, чем в многоэтажном доме

Тарво Мадсен
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Фото: Pilt videost

На прошлой неделе Таллинн посетил британский фрегат HMS Richmond, задачей которого было совместное с эстонским и финским военно-морскими силами патрулирование инфраструктуры на дне Балтийского моря. Postimees посетил корабль и посмотрел, какая техника используется для защиты нашей инфраструктуры.

Министры обороны стран Объединенного экспедиционного корпуса (ОЭК) в ноябре приняли решение, что участвующие страны направят часть своих военных кораблей и самолетов в начале декабря в Балтийское море, Северное море и проливы Дании для защиты подводной инфраструктуры и усиления сдерживания в Северной Европе. Во время пребывания здесь корабли патрулировали море, а британские моряки также имели возможность посетить Старый город Таллинна.

Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция и Великобритания вносят свой вклад в регион Балтийского моря, используя различные возможности, которые включают патрульные корабли, фрегаты, морские патрульные самолеты, вертолеты, тральщики, сообщил BNS представитель пресс-службы министерства обороны. Британский фрегат HMS Richmond обеспечивает защиту эстонских и финских кораблей. Эстонский военно-морской флот вносит вклад двумя патрульными кораблями.

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