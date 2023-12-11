Каллас посоветовала депутату Рийгикогу использовать словарь для определения слова «ненависть»

На состоявшемся сегодня во второй половине дня пленарном заседании Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) и министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало («Ээсти 200») ответили на вопросы депутатов Рийгикогу.