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Полиция разыскивает пропавшую в Таллинне 15-летнюю Саскию

rus.postimees.ee
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Саския.
Саския. Фото: PPA

В понедельник вечером, 11 декабря, в полицию поступило сообщение, что 15-летняя Саския, которую в последний раз видели 5 декабря, пропала из приюта в Нымме в Таллинне.

Полиция связалась с ее родственниками и знакомыми и проверяет возможные места, где она может находиться.

Рост Саскии составляет около 160 см, она худощавого телосложения. У нее темные волосы и она носит очки. Она может быть одета в черную куртку, синие джинсы и светлые ботинки.

Всех, кто видел Саскию или располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону 112.

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