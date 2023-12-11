Полиция разыскивает пропавшую в Таллинне 15-летнюю Саскию

В понедельник вечером, 11 декабря, в полицию поступило сообщение, что 15-летняя Саския, которую в последний раз видели 5 декабря, пропала из приюта в Нымме в Таллинне.
Полиция связалась с ее родственниками и знакомыми и проверяет возможные места, где она может находиться.
Рост Саскии составляет около 160 см, она худощавого телосложения. У нее темные волосы и она носит очки. Она может быть одета в черную куртку, синие джинсы и светлые ботинки.
Всех, кто видел Саскию или располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону 112.