Полиция разыскивает пропавшую в Таллинне 15-летнюю Саскию

Полиция связалась с ее родственниками и знакомыми и проверяет возможные места, где она может находиться.

Рост Саскии составляет около 160 см, она худощавого телосложения. У нее темные волосы и она носит очки. Она может быть одета в черную куртку, синие джинсы и светлые ботинки.

Всех, кто видел Саскию или располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону 112.