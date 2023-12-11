Латвийскую компанию подозревают в продаже чипов на полмиллиона евро российской военной промышленности

Уголовное дело возбуждено 28 ноября в соответствии со статьей уголовного закона о нарушении санкций, установленных Европейским союзом против России.

Полученная в ходе расследования СГБ информация свидетельствует о том, что зарегистрированное в Латвии предприятие поставило предприятию, находящемуся в России, компоненты используемой в производстве военных товаров электроники на сумму более полумиллиона евро.

4 декабря на шести связанных с латвийским предприятием объектах в Риге СГБ провела уголовно-процессуальные действия, в ходе которых должностные лица службы изъяли для углубленного изучения большое количество документов и носителей данных.

В ходе уголовно-процессуальных действий СГБ задержала трех связанных с предприятием лиц. В настоящее время к двум подозреваемым в качестве меры пресечения применен арест, а к одному из задержанных применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Осенью в СМИ были высказаны подозрения в возможном сотрудничестве отдельных предприятий с российским оборонным ведомством, например, среди упомянутых компаний фигурировала RD Alfa mikroelektronikas departaments и АО Alfa RPAR, однако имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация свидетельствует о том, что возбужденное 28 ноября уголовное дело с этими предприятиями не связан.

Независимое русскоязычное издание исследовательской журналистики The Insider писало тогда, что, несмотря на экспортный контроль и санкции, с момента вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года Латвия по-прежнему экспортирует в Россию чипы стоимостью в миллионы евро.