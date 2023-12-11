Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии возбудила уголовное дело против представителей одного из зарегистрированных в Латвии предприятий по подозрению в поставках в Россию компонентов электроники, используемых для военных нужд, сообщили агентству ЛЕТА в службе.
Латвийскую компанию подозревают в продаже чипов на полмиллиона евро российской военной промышленности
Уголовное дело возбуждено 28 ноября в соответствии со статьей уголовного закона о нарушении санкций, установленных Европейским союзом против России.
Полученная в ходе расследования СГБ информация свидетельствует о том, что зарегистрированное в Латвии предприятие поставило предприятию, находящемуся в России, компоненты используемой в производстве военных товаров электроники на сумму более полумиллиона евро.
4 декабря на шести связанных с латвийским предприятием объектах в Риге СГБ провела уголовно-процессуальные действия, в ходе которых должностные лица службы изъяли для углубленного изучения большое количество документов и носителей данных.
В ходе уголовно-процессуальных действий СГБ задержала трех связанных с предприятием лиц. В настоящее время к двум подозреваемым в качестве меры пресечения применен арест, а к одному из задержанных применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Осенью в СМИ были высказаны подозрения в возможном сотрудничестве отдельных предприятий с российским оборонным ведомством, например, среди упомянутых компаний фигурировала RD Alfa mikroelektronikas departaments и АО Alfa RPAR, однако имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация свидетельствует о том, что возбужденное 28 ноября уголовное дело с этими предприятиями не связан.
Независимое русскоязычное издание исследовательской журналистики The Insider писало тогда, что, несмотря на экспортный контроль и санкции, с момента вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года Латвия по-прежнему экспортирует в Россию чипы стоимостью в миллионы евро.
В СГБ тогда ответили, что взаимосвязанные предприятия известны службе и она ранее уже проводила проверки в вязи с возможными нарушения этими компаниями международных санкций. В результате ранее проведенных проверок служба не выявила нарушений международных санкций со стороны указанных предприятий, однако начала дополнительную проверку.
25 сентября СГБ сообщила, что начала дополнительную проверку прозвучавшей в СМИ информации о том, что латвийские предприятия снабжают российские военные заводы чипами.
АО RD Alfa mikroelektronikas departaments тогда опровергло информацию о поставках чипов в Россию. Менеджер по развитию предприятия Лев Лапкис сказал агентству ЛЕТА, что договоры с Россией были разорваны с началом войны, а также до этого чипы предприятия не производились и не поставлялись для военных нужд.
В АО Alfa RPAR также опровергли прозвучавшую информацию о том, что предприятие продолжает снабжать Россию чипами.
Упомянутая проверка по-прежнему продолжается, подтвердила сегодня служба.
Также сообщалось, что СГБ начала уголовное производство в связи с деятельностью компании Arta-F по подозрению в снабжении ресурсами вооруженных сил России. Это предприятие работает в сфере производства одежды.