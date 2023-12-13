Студия Kuldne Pääsuke: эстонская культура в творческом фокусе талантливых нарвских детей и их наставников

Между прочим, несколько позже, при содействии Отдела культуры Нарвской городской управы, этот концерт был записан как биографический фильм, который демонстрировался на уроках музыки в нарвских школах.

«Эстонский язык создан для песен»

Участница нарвской вокальной студии Kuldne Pääsuke Дарья Коломийцева искренне утверждает, что эстонский язык - уникальный язык с уникальным звучанием, как бы специально созданный для пения. «Он звучит совершенно иначе, чем другие языки, - говорит юная певица. - Наш язык представляет собой важную часть эстонской культуры и традиции. В эстонском языке очень много гласных звуков, он является одним из наиболее разнообразных наборов гласных среди европейских языков. Это и создает необычно мелодичное звучание. И на концерте, посвященном Хельдуру Кармо, зрители услышали, как красиво на эстонском языке звучат европейские и мировые музыкальные хиты».

Бессменный руководитель студии Елена Коломийцева, известная в Эстонии академическая певица с уникальным голосом, без лишней помпы, эпатажа и назойливой саморекламы занимается тем самым делом, результаты которого сегодня очень востребованы обществом Эстонии - прививает своим ученикам любовь к эстонской культуре и ее языку через музыку. Ее ученики - обладатели многочисленных наград, вплоть до лауреатов «Гран При» на международных конкурсах, каждый год удивляют и радуют новыми интересными программами.

Вот так ученики Елены Коломийцевой вместе с педагогом вносят свой существенный вклад с прочную основу общественного мира Эстонии.

Певица и педагог Елена Коломийцева. Фото: Студия Kuldne Pääsuke

Остается добавить, что сама Елена с большим успехом проводит «взрослые» концерты - только в минувшем ноябре в сотрудничестве с украинскими музыкантами у нее состоялись три аншлаговых выступления в Нарве, Таллинне и Тарту. На них звучали «Времена года» Вивальди и другая старинная музыка. И достаточно сказать, что на эти концерты билеты оказывались раскуплены за три недели до выступления.