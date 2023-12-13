В наше и экономически, и политически бурное, наполненное тревожным ожиданием время Нарва не перестает удивлять. Журналист Александр Мясоедов на примере вокальной студии Kuldne Pääsuke рассказывает о том, что пока взрослые дяди и тети пытаются разобраться, кто они такие есть и как теперь жить в водовороте событий, дети в Нарве ярко и доступно показывают, что же нас всех на деле объединяет.
Студия Kuldne Pääsuke: эстонская культура в творческом фокусе талантливых нарвских детей и их наставников
Язык искусства - общий для всех
Не так давно нарвская вокальная студия Kuldne Pääsuke под руководством оперной певицы Елены Коломийцевой представила в Доме культуры «Ругодив» свой новый проект для юных певцов, который называется «Мировые хиты на эстонском языке». Очень важно акцентировать внимание на том факте, что специальный концерт был посвящен эстонскому поэту и переводчику Хельдуру Кармо. Такое происходит впервые в Эстонии, так что проект можно по праву назвать уникальным. Концерт проходил в рамках мероприятий «Нарва - осенняя столица Эстонии».
Имя Хельдура Кармо хорошо знакомо жителям Эстонии - его заслуженно называют самым плодовитым лириком нашей страны. За свою творческую карьеру Хельдур Кармо написал и перевел на эстонский язык более 3500 стихотворений. Песни на слова Хельдура Кармо побеждали на престижных эстонских и международных песенных конкурсах, они звучат во многих кинофильмах. Он писал тексты на музыку Геннадия Подэльского, множество его песен пели Георг Отс и Яак Йоала. Хельдур Кармо перевел на эстонский язык мировые хиты Элвиса Пресли, Beatles, Boney M, Фрэнка Синатры, ABBA и многих других знаменитых исполнителей.
Нарвские зрители с восторгом восприняли этот концерт - подпевали талантливой молодежи, веселились и, судя по всему, всем сердцем ощущали то самое единение душ, которое, без оглядки на национальность, возникает у ценителей настоящего, вечно живого искусства.
Реальный путь объединения
Дорогого стоит и то, что председатель совета театра «Эстония», друг и современник Георга Отса Арне Микк, узнав об этом нарвском проекте, высоко оценил идею Kuldne Pääsuke. Он поблагодарил организаторов за то, что в Ида-Вирумаа помнят, знают и высоко ценят таких эстонских знаменитостей, как Хельдур Кармо.
К слову, руководство студии Kuldne Pääsuke, которое также занимается организацией концертов по всей Эстонии, планирует в наступающем 2024 году осуществить и «взрослый» проект «Мировые хиты на эстонском языке», в котором выступят звезды эстонской эстрады.
«В 2024 году мы также планируем продолжить знакомить нарвитян и жителей Ида-Вирумаа с великими личностями в эстонской музыкальной культуре, такими, например, как Георг Отс и Хельдур Кармо, а новый проект будет посвящен Раймонду Валгре, - делится большими планами Елена Коломийцева. - Тема Раймонда Валгре сейчас снова набирает популярность в эстонском обществе - вышел спектакль, регулярно проходят концерты, а при поступлении, например, в MUBA должна быть песня из репертуара Валгре».
Надо сказать, что студия Kuldne Pääsuke давно известна своими молодежными вокальными проектами. В 2017 году, к 100-летию Эстонской Республики, ею был выпущен проект «Евровидение. Поют дети», в котором юные солисты представили лучшие песни Эстонии на Евровидении, начиная с 1995 года. Концерт сопровождался видеорядом и рассказом о творческом пути эстонских артистов. Вторая часть этого проекта была проведена в период с 2022 по 2023 год, когда серию концертов посвятили 105-летию Эстонии.
Ранее, в 2020 году, к столетию Георга Отса, студией Kuldne Pääsuke был проведен концерт, посвященный биографии и творческому пути великого эстонского певца. Осуществлению проекта помог бессменный организатор фестиваля «Дни оперы на Сааремаа», уже упомянутый выше Арне Микк. Он приезжал в Нарву и открывал концерт напутственным словом.
Между прочим, несколько позже, при содействии Отдела культуры Нарвской городской управы, этот концерт был записан как биографический фильм, который демонстрировался на уроках музыки в нарвских школах.
«Эстонский язык создан для песен»
Участница нарвской вокальной студии Kuldne Pääsuke Дарья Коломийцева искренне утверждает, что эстонский язык - уникальный язык с уникальным звучанием, как бы специально созданный для пения. «Он звучит совершенно иначе, чем другие языки, - говорит юная певица. - Наш язык представляет собой важную часть эстонской культуры и традиции. В эстонском языке очень много гласных звуков, он является одним из наиболее разнообразных наборов гласных среди европейских языков. Это и создает необычно мелодичное звучание. И на концерте, посвященном Хельдуру Кармо, зрители услышали, как красиво на эстонском языке звучат европейские и мировые музыкальные хиты».
Бессменный руководитель студии Елена Коломийцева, известная в Эстонии академическая певица с уникальным голосом, без лишней помпы, эпатажа и назойливой саморекламы занимается тем самым делом, результаты которого сегодня очень востребованы обществом Эстонии - прививает своим ученикам любовь к эстонской культуре и ее языку через музыку. Ее ученики - обладатели многочисленных наград, вплоть до лауреатов «Гран При» на международных конкурсах, каждый год удивляют и радуют новыми интересными программами.
Вот так ученики Елены Коломийцевой вместе с педагогом вносят свой существенный вклад с прочную основу общественного мира Эстонии.
Остается добавить, что сама Елена с большим успехом проводит «взрослые» концерты - только в минувшем ноябре в сотрудничестве с украинскими музыкантами у нее состоялись три аншлаговых выступления в Нарве, Таллинне и Тарту. На них звучали «Времена года» Вивальди и другая старинная музыка. И достаточно сказать, что на эти концерты билеты оказывались раскуплены за три недели до выступления.