Tallink поднимет цены на билеты

Действующая в ЕС схема торговли квотами на выбросы парниковых газов со следующего года будет распространена на морское судоходство, что отразится на стоимости билетов, пишет Rus.ERR.
Покупка квот на выбросы парниковых газов фактически означает, что предприятиям в сфере морского судоходства, в том числе компании Tallink, придется платить за каждую тонну парниковых газов, которые они производят.
В 2024 году судоходные компании будут обязаны покупать квоты в объеме 40% от общего объема выбросов, через год – 70%, а с 2026 года – полностью оплачивать каждую тонну выброшенных ими парниковых газов.
Глава эстонской судоходной компании Tallink Пааво Ныгене сообщил, что для Tallink в следующем году это будет означать дополнительные расходы в размере около 12 млн евро. Это приведет к росту стоимости билетов на маршруте Таллинн – Хельсинки на 90 центов в одну сторону, а на маршруте Таллинн – Стокгольм - на 2,50 евро.