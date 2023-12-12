Tallink поднимет цены на билеты

Покупка квот на выбросы парниковых газов фактически означает, что предприятиям в сфере морского судоходства, в том числе компании Tallink, придется платить за каждую тонну парниковых газов, которые они производят.

В 2024 году судоходные компании будут обязаны покупать квоты в объеме 40% от общего объема выбросов, через год – 70%, а с 2026 года – полностью оплачивать каждую тонну выброшенных ими парниковых газов.

Глава эстонской судоходной компании Tallink Пааво Ныгене сообщил, что для Tallink в следующем году это будет означать дополнительные расходы в размере около 12 млн евро. Это приведет к росту стоимости билетов на маршруте Таллинн – Хельсинки на 90 центов в одну сторону, а на маршруте Таллинн – Стокгольм - на 2,50 евро.