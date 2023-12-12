Тренер Ефимовой: Энели одна из самых выносливых эстонских спортсменов

- Зависит от дисциплины, в которой они выступают. Для спринтеров в наши дни спортзал, кажется, занимает даже большую часть, чем плавание. Однако основную работу все равно нужно делать в бассейне. Энели, если хотим проплыть брассом 200 метров, на одном спортзале концентрироваться нельзя.

- Вы сейчас будете немного отдыхать?

- На этой неделе у нас еще тренировки, потому что на следующей неделе стартует чемпионат Эстонии, на котором Энели также будет выступать. Но в других дисциплинах – нужно бросить себе вызов. После этого будет недельный отдых, а затем продолжим работу. В середине сезона никаких длинных пауз не будет.

- Говоря о чемпионате Эстонии – Энели вообще должна тренироваться, чтобы там успешно выступить?

- Она еще юниорка, для нее этот чемпионат скорее как соревнование, где можно выступать с друзьями. У нее все больше таких соревнований, где выступаешь либо в составе сборной, либо индивидуально, а с друзьями вместе не поплаваешь. Поэтому будет здорово дать им такую возможность: смогут мама и близкие тоже прийти посмотреть.

- На чемпионате мира на длинной воде, который пройдет в феврале, вы не выступите. Это выглядит довольно простым и быстрым решением.