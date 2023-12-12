Тренер Ефимовой: Энели одна из самых выносливых эстонских спортсменов

В эстонском плавании прекрасная эпоха: сотрудничество пловчихи Энели Ефимовой и ее тренера Хенри Хейна принесло первый титул чемпиона Европы. Никогда еще эстонские спортсмены не возвращались домой с золотой медалью с чемпионата Европы по плаванию на короткой воде.
«Очень позитивные эмоции. Соревнование прошло отлично, написали новую главу в истории эстонского плавания, жаловаться не на что», - первым делом сказал Хейн эстонским журналистам в таллиннском аэропорту.
- На какой дистанции Энели реализовала свой потенциал лучше всего?
- Конечно, в «золотом» заплыве. Во-первых, выиграла золото, во-вторых, время: за всю историю в Европе только две пловчихи были быстрее Энели. В мировом смысле это время, когда лишь немногие женщины могут плавать. Особенно 100 метров.
- После чемпионата Европы вы сказали, что Энели по скорости лучшая пловчиха если не мира, то, безусловно, Европы. Недостает лишь деталей: старт, повороты. Что нужно сделать, чтобы все это максимально хорошо согласовать?
- Есть над чем работать, особенно в контексте короткой трассы, где повороты и некоторые силовые аспекты играют большую роль, чем на длинной дистанции.
- Это значит, что будете в зале поднимать штанги?
- В основном план классический, ничего особенного не делаем. Но роль тренажерного зала в этом году существенно увеличилась и это было заметно в Румынии, потому что оно принесло успех.
- Энели по-прежнему очень молода. Вы же не просто хотели форсировать молодую спортсменку?
- Да. Мы годами занимаемся в тренажерном зале, но силовыми тренировками занялись лишь в последний год. В будущем это сильно пригодится.
- Если говорить о взрослых, 20-25-летних женщинах, сколько времени они проводят в тренажерном зале?
- Зависит от дисциплины, в которой они выступают. Для спринтеров в наши дни спортзал, кажется, занимает даже большую часть, чем плавание. Однако основную работу все равно нужно делать в бассейне. Энели, если хотим проплыть брассом 200 метров, на одном спортзале концентрироваться нельзя.
- Вы сейчас будете немного отдыхать?
- На этой неделе у нас еще тренировки, потому что на следующей неделе стартует чемпионат Эстонии, на котором Энели также будет выступать. Но в других дисциплинах – нужно бросить себе вызов. После этого будет недельный отдых, а затем продолжим работу. В середине сезона никаких длинных пауз не будет.
- Говоря о чемпионате Эстонии – Энели вообще должна тренироваться, чтобы там успешно выступить?
- Она еще юниорка, для нее этот чемпионат скорее как соревнование, где можно выступать с друзьями. У нее все больше таких соревнований, где выступаешь либо в составе сборной, либо индивидуально, а с друзьями вместе не поплаваешь. Поэтому будет здорово дать им такую возможность: смогут мама и близкие тоже прийти посмотреть.
- На чемпионате мира на длинной воде, который пройдет в феврале, вы не выступите. Это выглядит довольно простым и быстрым решением.
- Да, с этим решением мы долго не тянули. Это обусловлено февралем – большинство тех, кто пойдет на Олимпиаду, на эти соревнования не приедут. Это период, когда нужно работать, а не выступать. Уровень соревнований по сравнению с прошлыми годами может оказаться хуже, но это не заставило нас передумать – мол, там будет проще завоевать медали. Сейчас мы будет все же тренироваться.
- Будут ли еще какие-то изменения в программе, помимо тренажерного зала?
- Технические нюансы отрабатываем на тренировке ежедневно, там есть над чем работать. В более масштабном плане будем и дальше выполнять ту же работу.
- Результаты при этом показывают, что развитие идет постоянно и кардинально ничего менять не нужно?
- Да, развитие стабильно и, что мне важнее, Энели здорова, нет никаких жалоб на здоровье и проблем. Можем спокойно работать.
- Кажется, что с напряжением и моральной усталостью Энели неплохо справляется?
- Да, возможно, среди эстонских спортсменов у нее это одна из сильнейших сторон, при этом в таком юном возрасте. Поскольку с каждым новым важным стартом и с таким стрессом она выступает еще лучше, чем без стресса.