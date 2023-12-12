Жажда наживы? ⟩ В Департаменте конкуренции объяснили, чем был вызван рост цен на продукты питания

И это показатель того , что производители и розничные торговцы не переложили весь рост цен на потребителей, а частично приняли на себя.

По словам аналитика Департамента конкуренции Энна Роберта Киннаса, цель краткого исследования заключалась в том, чтобы оценить, могла ли в Эстонии произойти столь обсуждаемая в мире гридфляция (новый термин в экономике: фирмы повышают цены больше, чем требует рост расходов), то есть есть ли в эстонском секторе производства продуктов питания или розничной торговли предприниматели, которые несправедливо извлекают выгоду из ситуации. «На основании анализа можно сказать, что рост цен на продукты питания в Эстонии аналогичен тому, что произошло во всем регионе, и мы не обнаружили чрезмерного получения прибыли на эстонском рынке», - сказал Киннас.

Анализ показал, что на цены продуктов питания в Эстонии повлияли международная политика и сбои рынка, такие как рост мировых рыночных цен на топливо и энергию, война в Украине и вооруженные конфликты в Африке, изменение климата и сопутствующие экстремальные погодные условия. Кроме того, цены на продукты питания на международном уровне росли быстрыми темпами. При этом цены на продукты питания в Эстонии росли быстрее, чем в среднем по Европе, но рост цен в Эстонии был очень похож на рост цен в регионах Латвии, Литвы и Польши.

По оценке Департамента конкуренции, в период высокого роста цен на продукты питания эстонские сельхозпроизводители, пищевая промышленность и магазины розничной торговли во всех отраслях не поднимали цены чрезмерно и не получали неоправданно высоких прибылей.

«Безусловно, это обобщение, и, учитывая короткие сроки проведения анализа, не все направления и данные могли быть охвачены исследованием, поэтому департамент продолжит следить за развитием событий на продовольственном рынке и в дальнейшем», - сказал Киннас.

Кроме того, департамент хочет усилить борьбу с недобросовестной торговой практикой, чтобы товары производителей доходили до потребителей на справедливых условиях, а конкуренция между продуктами под собственной торговой маркой производителей и розничных продавцов была честной.

Департамент конкуренции осуществляет госнадзор в сферах конкуренции, электроснабжения, природного газа, централизованного теплоснабжения, почты, общего водоснабжения и канализации, железной дороги, авиации и портов.