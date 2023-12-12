Движение перекрыто ⟩ На Таллиннской окружной дороге произошло серьезное ДТП: есть пострадавшие

Сегодня утром, в 7.50, на Таллиннской окружной дороге произошло ДТП, участниками которого стали шесть транспортных средств. Два человека получили травмы и были доставлены в больницу.
Для проведения на месте происшествия необходимых работ, полиция перекрыла движение по окружной дороге со стороны Петербургского шоссе в направлении Юри. Участниками аварии стали две фуры, рейсовый автобус и три легковушки.
Водителей призывают избегать поездок по данному участку окружной дороги.
Обстоятельства аварии уточняются.