Вопрос медиков шокировал ожидавшую операции олимпийскую чемпионку

В сентябре 23-летняя Титмус объявила, что ей предстоит операция по удалению доброкачественной опухоли яичника. Теперь австралийка подтвердила, что операция прошла успешно и она может спокойно готовиться к Олимпийским играм в Париже. Там ему предстоит защищать свое первенство на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем.

Двукратная олимпийская чемпионка дала интервью The Guardian, в котором рассказала, что произошло во время операции. Ее шокировало поведение медсестер, которые перед операцией хотели вместе с ней сфотографироваться. Изначально Титмус планировала не обнародовать хирургическое вмешательство, но после того, как врачи попросили сфотографироваться, она решила поделиться всем в социальных сетях.

«Я была шокирована, когда услышала просьбу сфотографироваться. Это последняя вещь, которую ожидаешь услышать, когда идешь на операционный стол в больничной пижаме. Произошедшее побудило меня добровольно рассказать об операции. Я бы не хотела, чтобы информация об этом дошла до общественности иным путем», - сказала Титмус.