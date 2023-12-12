Черные рождественские открытки не помогают усмирить дорожных хулиганов

Черные рождественские открытки предназначены для тех 613 человек, которые в течение года совершили не менее четырех правонарушений, связанных с дорожным движением. Однако по факту открытки, осуждающие поведение дорожных хулиганов, должны попасть в почтовые ящики только 554 из них, так как «некоторые умерли, некоторые сидят в тюрьме или находятся заграницей, да и всех почтовых адресов у полиции нет», – сказала Анника Максимов из Департамента полиции и погранохраны.

Если сначала полиция подсчитывала нарушения дорожных хулиганов, то в последние годы основанием для отправки открытки являлось количество правонарушений. Разница в том, что в рамках одного правонарушения может быть совершено сразу несколько нарушений: например, если водитель превышает скорость и в то же время у него нет прав, все это будет записано в протокол как одно правонарушение. Однако такое изменение делает картину несколько более красивой, чем раньше.