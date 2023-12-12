Черные рождественские открытки не помогают усмирить дорожных хулиганов

Уже десять лет подряд полиция отправляет злостным дорожным хулиганам черные рождественские открытки, но на число нарушителей это, видимо, не влияет.
Черные рождественские открытки предназначены для тех 613 человек, которые в течение года совершили не менее четырех правонарушений, связанных с дорожным движением. Однако по факту открытки, осуждающие поведение дорожных хулиганов, должны попасть в почтовые ящики только 554 из них, так как «некоторые умерли, некоторые сидят в тюрьме или находятся заграницей, да и всех почтовых адресов у полиции нет», – сказала Анника Максимов из Департамента полиции и погранохраны.