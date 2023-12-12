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Черные рождественские открытки не помогают усмирить дорожных хулиганов

Кадри Таммепуу
, журналист
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Злостные дорожные нарушители получат от полиции рождественскую открытку.
Злостные дорожные нарушители получат от полиции рождественскую открытку. Фото: Mihkel Maripuu

Уже десять лет подряд полиция отправляет злостным дорожным хулиганам черные рождественские открытки, но на число нарушителей это, видимо, не влияет.

Черные рождественские открытки предназначены для тех 613 человек, которые в течение года совершили не менее четырех правонарушений, связанных с дорожным движением. Однако по факту открытки, осуждающие поведение дорожных хулиганов, должны попасть в почтовые ящики только 554 из них, так как «некоторые умерли, некоторые сидят в тюрьме или находятся заграницей, да и всех почтовых адресов у полиции нет», – сказала Анника Максимов из Департамента полиции и погранохраны.

Если сначала полиция подсчитывала нарушения дорожных хулиганов, то в последние годы основанием для отправки открытки являлось количество правонарушений. Разница в том, что в рамках одного правонарушения может быть совершено сразу несколько нарушений: например, если водитель превышает скорость и в то же время у него нет прав, все это будет записано в протокол как одно правонарушение. Однако такое изменение делает картину несколько более красивой, чем раньше. 

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