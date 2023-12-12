Власти Петербурга требуют от Эстонии денег через свой арбитражный суд

В электронном деле на сайте Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области документов еще нет, т.к. дело рассматривается в первой инстанции и единственным документом пока является исковое заявление Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. Сумма исковых требований - 779711,59 рублей.

По данным российской прессы Комитет имущественных отношений Петербурга утверждает, что пытался уладить вопрос в досудебном порядке и направлял письма в адрес ответчика. Поскольку Генконсульство Эстонии не работает в Петербурге с апреля 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину, письма истца не дошли.

Отправить досудебные требования, т.е. претензии по адресу МИД Эстонии комитет не догадался, очевидно. Представительство Эстонии в Петербурге находилось на Большой Монетной улице в здании бывшего флигеля Александровского лицея.

Кроме того, Лютеранский приход Святого Иоанна (Яаани Кирик) просит расторгнуть договор аренды с компанией Eesti Kontsert. Реконструкцию здания церкви в 2009 году оплачивало министерство культуры Эстонии, выделившее 200 тысяч евро на восстановление исторического облика здания, перестроенного в советский период.

На деньги эстонских налогоплательщиков был отреставрирован фасад здания и возвращена на место колокольня. На открытии церкви после реставрации присутствовал Президент Эстонии Тоомас-Хендрик Ильвес.

Rus.Postimees попросил комментарии от МИД Эстонии и Eesti Kontsert. Новость будет дополняться.