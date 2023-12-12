Каллас: нет оснований считать, что изучающие эстонский учителя провалят экзамен

Об этом член правительства сообщила в своем ответе на письменный запрос оппозиционного депутата Рийгикогу от Центристской партии Александра Чаплыгина.

В числе прочего Александр Чаплыгин поинтересовался у Каллас, есть ли у нее какие-либо прогнозы относительно того, сколько учителей могут не сдать экзамен по эстонскому языку и, следовательно, потерять работу?

«У нас нет причин полагать, что учителя, участвующие в курсах, не сдадут экзамены, поэтому мы уверены, что многие из педагогов, начавших обучение, сдадут экзамены и продолжат работать», - ответила Кристина Каллас.