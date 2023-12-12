ФОТО ⟩ Эксперт: что следует учитывать, если планируете счищать с крыши снег

«В первую очередь, скопление значительного количества снега на крыше представляет проблему для собственников домов с плоскими крышами и крышами с небольшим уклоном, в 7–15 градусов. Также он является проблемой при не очень качественном утеплении крыши, поскольку в таком случае будут в значительном количестве образовываться сосульки, а также тяжелый лед. Владельцам домов с крышами с острым углом, как правило, не приходится думать об очистке крыши от снега, поскольку снег на таких крышах и не задерживается, – объяснил эксперт по кровлям Eternit Ханно Круусимаа. – Впрочем, вне зависимости от возраста крыши следует убедиться, что большой объем снега не приведет к ее повреждению».

Крыша дома, около которого в 2010 году из-за обрушившегося снега про­хожий получил сотрясение мозга. Фото: Лийс Трейманн

Крыши, которые стоят давно, постепенно приходят в упадок, а недостаточно эффективное утепление приводит к образованию значительных объемов льда. В то же время в старых зданиях зачастую использовались решения с большим запасом прочности, например, более крупные брусья, что позволяет не беспокоиться о чрезмерной нагрузке на здание.

Сегодня же используются гораздо более точные расчеты, чтобы в конструкции не приходилось использовать слишком много дорогостоящих строительных материалов. Разумеется, расчеты все еще делаются с учетом повышенной нагрузки, но не с таким запасом прочности, как прежде. Вывод таков, что не допускать чрезмерного скопления снега и льда на крыше нужно вне зависимости от того, как давно она построена.

Сосульки. Фото: Arvet Mägi/Virumaa Teataja