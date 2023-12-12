Эксперт рассказал, как именно мошенникам удается звонить жертвам с телефонных номеров совершенно обычных людей

«Если до этого мошеннические звонки с иностранных номеров были обычным явлением, то в последнее время мы все чаще слышим о ситуациях, когда звонки с недобрыми намерениями поступают с местных номеров. Зачастую даже с номеров, принадлежащих обычным людям или компаниям. Конечно, компании и люди сами ничего об этом не знают, и получателю звонка может быть сложно с первого взгляда распознать, что звонящий человек является преступником», - сказала руководитель подразделения информационной безопасности Elisa Май Крафт.

Хотя на первый взгляд может показаться трудным использовать чужие номера для мошенничества, Крафт признает, что благодаря слабостям мобильных сетей и современным технологиям это является довольно простым процессом.

При совершении телефонного звонка используется подход, называемый спуфинг, то есть подделка номера. В зависимости от программного обеспечения, которое мошенники используют, такая операция может быть делом нескольких кликов.

Май Крафт. Фото: Jake Farra/Foto - Jake Farra

«По сути, мошенник пишет в соответствующем месте программного обеспечения, какой номер он хочет показать получателю звонка, и телефон его покажет. Мошенник может находиться, например, в Индии, но на телефоне будет указан эстонский номер», - пояснила она и добавила, что цель такого подхода - заставить людей потерять бдительность.

Поскольку звонки из-за границы уже часто игнорируются, преступники поняли, что самый простой способ завладеть телефоном жертвы - использовать подход, который не был использован до этого.