За последние несколько месяцев люди получили довольно много мошеннических звонков, которые, с первого взгляда, исходили от простых людей или известных компаний. По словам эксперта, предотвратить звонки с телефонных номеров ничего не подозревающих людей сложно, но есть несколько вещей, которые можно сделать, чтобы обезопасить себя.
Эксперт рассказал, как именно мошенникам удается звонить жертвам с телефонных номеров совершенно обычных людей
«Если до этого мошеннические звонки с иностранных номеров были обычным явлением, то в последнее время мы все чаще слышим о ситуациях, когда звонки с недобрыми намерениями поступают с местных номеров. Зачастую даже с номеров, принадлежащих обычным людям или компаниям. Конечно, компании и люди сами ничего об этом не знают, и получателю звонка может быть сложно с первого взгляда распознать, что звонящий человек является преступником», - сказала руководитель подразделения информационной безопасности Elisa Май Крафт.
Хотя на первый взгляд может показаться трудным использовать чужие номера для мошенничества, Крафт признает, что благодаря слабостям мобильных сетей и современным технологиям это является довольно простым процессом.
При совершении телефонного звонка используется подход, называемый спуфинг, то есть подделка номера. В зависимости от программного обеспечения, которое мошенники используют, такая операция может быть делом нескольких кликов.
«По сути, мошенник пишет в соответствующем месте программного обеспечения, какой номер он хочет показать получателю звонка, и телефон его покажет. Мошенник может находиться, например, в Индии, но на телефоне будет указан эстонский номер», - пояснила она и добавила, что цель такого подхода - заставить людей потерять бдительность.
Поскольку звонки из-за границы уже часто игнорируются, преступники поняли, что самый простой способ завладеть телефоном жертвы - использовать подход, который не был использован до этого.
При этом мошенников в большинстве случаев не интересует, какой номер телефона использовать для осуществления звонков. Чаще всего номер телефона просто выбирают из вариантов, найденных в открытом доступе в сети или из какой-то базы данных.
Если есть желание совершить звонок от имени конкретной компании, то используется номер, принадлежащий этой компании.
«Если номер телефона где-то находится в публичном доступе или был использован при утечке данных, его могут использовать в плохих целях. В настоящее время операторы связи не имеют возможности пресечь такую деятельность, но поиски выхода из этой ситуации ведутся. Полной защиты пока нет», - сказала Крафт.
Как защититься от мошенников?
- Наиболее эффективные способы - завершить разговор при первых признаках опасности.
- Если вам снова позвонят с подозрительного номера, не принимайте звонок и заблокируйте номер.
- Явным признаком опасности является, например, когда звонок осуществляется с эстонского номера, но в начале звонка вместо человека начинает говорить робот или кто-то начинает говорить, например, на иностранном языке.
- Если звонок поступает от компании, клиентом которой вы являетесь, и они начинают говорить на языке, на котором вы обычно не общаетесь, это признак чего-то подозрительного, и вам следует завершить звонок.
- Если после завершения вызова с подозрительным содержанием вы все еще хотите знать, разговаривали ли вы с реальным человеком или компанией, которой принадлежит номер, можно перезвонить. Поскольку при обратном звонке звонок проходит к его реальному владельцу, а не к мошеннику, есть возможность подтвердить подлинность звонка.
- Категорически не следует перезванивать на короткие номера, сервисные номера или зарубежные номера – возможно, злоумышленник пытается побудить вас позвонить на эти платные номера, чтобы получить доход.
Источник: Elisa