Вт, 12.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

На достройку восточной границы не хватает 50 млн евро

rus.postimees.ee
Copy
Участок, по примеру которого будет строится юго-восточная граница.
Участок, по примеру которого будет строится юго-восточная граница. Фото: Reelika Riimand / politsei- ja piirivalveamet

Для завершения строительства пограничной инфраструктуры на эстонско-российской границе не хватает около 50 млн евро, которые необходимы для покупки и установки устройств слежения, пишет Rus.ERR.

Об этом сообщил ERR генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев.

«Деньги на устройства слежения для сухопутного участка границы у нас имеются частично. Но если говорить о государственной границе на всем ее протяжении от места пересечения границ Эстонии, Латвии и России до Нарва-Йыэсуу, то финансового покрытия для устройств слежения по всей границе у нас нет», - сказал Беличев, по словам которого недостающая сумма составляет около 50 млн евро.

Он уточнил, что эта сумма основана на текущих ценах и может измениться, если оборудование будет закупаться в будущем.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх