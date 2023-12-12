На достройку восточной границы не хватает 50 млн евро

«Деньги на устройства слежения для сухопутного участка границы у нас имеются частично. Но если говорить о государственной границе на всем ее протяжении от места пересечения границ Эстонии, Латвии и России до Нарва-Йыэсуу, то финансового покрытия для устройств слежения по всей границе у нас нет», - сказал Беличев, по словам которого недостающая сумма составляет около 50 млн евро.