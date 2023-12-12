ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Путин уверовал в возможность выиграть войну в ближайшем будущем, Украина может этим воспользоваться

До мятежа он большей частью находился в изоляции и общался с людьми на расстоянии или с помощью разных средств связи. Летом Путина снова физически представили как можно большему количеству людей, и он снова стал наиболее часто берущим слово оратором в России. Российская политическая система не может использовать другие модели.
Готовится новая волна мобилизации
11 декабря в России вступили в силу важные изменения в использовании так называемых заграничных паспортов. Внутренний паспорт России недействителен в качестве выездного документа за пределами страны (исключением являются некоторые граничащие с Россией государства, созданные на территории бывшего СССР). Чтобы выехать за границу, гражданину России необходимо оформить отдельный загранпаспорт, который до начала войны в Украине выдавался с некоторыми ограничениями.
Эта система советских времен облегчила российским службам контроль за передвижением своих граждан. В России граждан, подлежащих мобилизации, отныне будут информировать о том, что на них распространяется ограничение на выезд из России, и в таком случае заграничный паспорт необходимо вернуть властям.
В России все понимают, что идет подготовка к новой волне мобилизации, и хотят избежать ситуации, которая возникла осенью 2022 года, когда из страны бежало очень большое количество потенциально подлежащих мобилизации людей. Мобилизация, конечно, не планируется до президентских выборов, но если война продолжится в ее нынешнем виде, новая мобилизация кажется неизбежной.
Украинское влияние в России