ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Путин уверовал в возможность выиграть войну в ближайшем будущем, Украина может этим воспользоваться

Германия и Швеция объявили о подготовке новых пакетов помощи Украине, тем самым также послав сигнал поддержки Украине на фоне визита Владимира Зеленского в США. Германия взяла на себя роль главного сторонника Украины во время внутриполитического кризиса в США и, по крайней мере, попыталась показать, что оказывать помощь Украине необходимо для самой Европы, даже если США по каким-то причинам не смогут далее участвовать в этой кампании.

Путин верит в победу

В последние дни Владимир Путин появлялся на различных публичных мероприятиях, связанных с армией, с достаточно воинственными и агрессивными высказываниями. В них мы можем прочитать его внутреннюю убежденность в том, что поддержка Украины со стороны западных стран не вернется на прежний уровень и поэтому война для России окажется выигранной в ближайшем будущем.

Из спонтанных выступлений Путина видно, что он считает важным убедить своих граждан в военной мощи и превосходстве российской армии и напрямую связывает это с будущим России. Он понимает, что простое рисование красивых картин будущего не принесет ему необходимой поддержки, а возникновение сомнений в военном потенциале России является самым опасным вариантом развития событий для Путина.