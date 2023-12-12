Вт, 12.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Путин уверовал в возможность выиграть войну в ближайшем будущем, Украина может этим воспользоваться

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
Copy
Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Konstantin Sednev
  • Ликвидированы наиболее важные оплоты ХАМАС, но не вся организация
  • В России все понимают, что идет подготовка к новой волне мобилизации
  • Сомнения в мощи военного потенциала России являются самым опасным сигналом для Путина

Путин видит, что западная помощь Украине притормозилась, и на полном серьезе верит в возможность победы России в ближайшем будущем, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Германия и Швеция объявили о подготовке новых пакетов помощи Украине, тем самым также послав сигнал поддержки Украине на фоне визита Владимира Зеленского в США. Германия взяла на себя роль главного сторонника Украины во время внутриполитического кризиса в США и, по крайней мере, попыталась показать, что оказывать помощь Украине необходимо для самой Европы, даже если США по каким-то причинам не смогут далее участвовать в этой кампании.

Путин верит в победу

В последние дни Владимир Путин появлялся на различных публичных мероприятиях, связанных с армией, с достаточно воинственными и агрессивными высказываниями. В них мы можем прочитать его внутреннюю убежденность в том, что поддержка Украины со стороны западных стран не вернется на прежний уровень и поэтому война для России окажется выигранной в ближайшем будущем.

Из спонтанных выступлений Путина видно, что он считает важным убедить своих граждан в военной мощи и превосходстве российской армии и напрямую связывает это с будущим России. Он понимает, что простое рисование красивых картин будущего не принесет ему необходимой поддержки, а возникновение сомнений в военном потенциале России является самым опасным вариантом развития событий для Путина.

Это дает Украине некоторые возможности влиять на внутреннюю стабильность в России во время предвыборной кампании, поскольку само российское правительство пытается в это время повысить восприимчивость людей к политическим новостям. Однако после бунта Пригожина в выступлениях Путина произошли важные изменения.

До мятежа он большей частью находился в изоляции и общался с людьми на расстоянии или с помощью разных средств связи. Летом Путина снова физически представили как можно большему количеству людей, и он снова стал наиболее часто берущим слово оратором в России. Российская политическая система не может использовать другие модели.

Готовится новая волна мобилизации

11 декабря в России вступили в силу важные изменения в использовании так называемых заграничных паспортов. Внутренний паспорт России недействителен в качестве выездного документа за пределами страны (исключением являются некоторые граничащие с Россией государства, созданные на территории бывшего СССР). Чтобы выехать за границу, гражданину России необходимо оформить отдельный загранпаспорт, который до начала войны в Украине выдавался с некоторыми ограничениями.

Эта система советских времен облегчила российским службам контроль за передвижением своих граждан. В России граждан, подлежащих мобилизации, отныне будут информировать о том, что на них распространяется ограничение на выезд из России, и в таком случае заграничный паспорт необходимо вернуть властям.

В России все понимают, что идет подготовка к новой волне мобилизации, и хотят избежать ситуации, которая возникла осенью 2022 года, когда из страны бежало очень большое количество потенциально подлежащих мобилизации людей. Мобилизация, конечно, не планируется до президентских выборов, но если война продолжится в ее нынешнем виде, новая мобилизация кажется неизбежной.

Украинское влияние в России

Разные службы Украины методично продолжают операции воздействия на службы внутренней безопасности России. Вчера была опубликована информация, согласно которой сотрудник Росгвардии сотрудничал с предполагаемыми украинскими партизанами, в результате чего украинцы получили информацию о базе подразделения Росгвардии, расположенной недалеко от Тамбова.

Украина пытается создать впечатление проведения ею обширных операций на территории России, тем самым ослабить мощь ФСБ и создать еще большую неопределенность во властных структурах. Эффект от такой деятельности Украины связан с тем, что все в России предполагали, что Украина не сможет организовать такого рода действия на территории России.

Сегодня ночью российская армия атаковала Украину 15 иранскими беспилотниками, 9 из которых были уничтожены украинскими силами ПВО. Кроме того, также было выпущено несколько ракет, но все они были сбиты. Информации о результатах ударов дронов пока нет.

На фронте количество атак российской армии на территории Донбасса остается высоким.

В Бахмутском районе российской армии удалось продвинуться в обход сел к северу от города, но это движение не представляет серьезной проблемы для украинских сил.

Атаки российской армии наиболее интенсивны в районе Авдеевки, а активнее всего были атакованы украинские позиции к северо-западу от города. Оборона Украины пока выстояла, и российской армии очень сложно добиться там прочного успеха. У Угледара атаки российской армии не продолжались.

Развитие войны между Израилем и ХАМАС

Израильские силы продолжали оказывать сильное давление в северной части сектора Газа. Можно предположить, что территория, все еще находящаяся в руках боевиков ХАМАС в этом районе, будет очищена от них до начала года. В южной части сектора Газа израильская армия продолжила атаки на город Хан-Юнис и, вероятно, в ближайшие дни возьмет город под полный контроль. При этом были ликвидированы наиболее важные оплоты ХАМАС, но не вся организация.

Чтобы контролировать южную часть сектора, израильская армия может изолировать границу сектора Газа с Египтом, а также прибрежные районы. Пока все выглядит так, будто Израиль пытался взять под контроль остальную часть южной части сектора. По данным властей Израиля, с начала наземной операции погибли 105 солдат израильской армии.

Повстанцы-хуситы атаковали как минимум один нефтяной танкер в Красном море у побережья Йемена. По предварительным данным, произошла ракетная атака и на корабле возник крупный пожар. В СМИ также циркулирует информация о еще одном нападении. Попытки заблокировать судоходство через Суэцкий канал являются очень большим вызовом, который Иран бросает международному сообществу.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх