Выборы, автоналог, Барби: самые популярные запросы жителей Эстонии в Google в 2023 году

Согласно опубликованному Google-рейтингу, в этом году самыми популярными ключевыми словами в Эстонии являются «выборы 2023», «калькулятор автоналога» и «искусственный интеллект».
Ежегодно Google собирает самые популярные в поисковых запросах ключевые слова и в декабре публикует результаты в сводке слов года. В этом году также исполнилось 25 лет со дня создания сверхпопулярной поисковой системы Google.
По словам руководителя по развитию бизнеса Google в Эстонии Кристины Рандвер, анализ результатов поисковой системы Google помогает лучше понять глобальные тенденции, а также наиболее важные события и темы в разбивке по странам: «Анализ данных поисковой системы Google предоставляет важную информацию о том, что больше всего влияет на людей и интересует их: от политики и технологий до знаменитостей и спортивных событий. На основе такого анализа можно делать различные выводы относительно потребительских привычек, а также разрабатывать новые технологические решения».
В этом году самыми популярными запросами среди жителей Эстонии, как и ожидалось, стали выборы этого года и калькулятор вступающего в силу в новом году автоналога. Также популярны связанные с искусственным интеллектом темы.
Сводка результатов поиска Google также показывает, какие культурные события оказались в этом году наиболее важными. Жители Эстонии чаще всего искали сведения о Евровидении, конкурсе Eesti laul и The Weeknd. Среди спортивных мероприятий чащи всего искали информацию о Rally Estonia, Уимблдоне и Тартуский марафон. Самыми популярными фильмами стали «Оппенгеймер» и «Барби», а третьим по популярности оказался эстонский фильм «Невесты с изъяном».
В рейтинге поисковой системы Google также ежегодно отражаются результаты поиска людей, к сожалению, нас покинувших. В Эстонии чаще всего искали информацию о теле- и радиожурналисте Олафе Суудере, американском звездном актере Мэттью Перри и любимой актрисе Ите Эвер.
Поисковая система Google также активно используется в качестве словаря и для поиска значения слов. В этом году эстонцы больше всего искали значение слов melomaan («меломан»), liiderlik («развратный») и tüüne («безмятежный»).
Кроме того, поисковая система Google является отличным помощником для получения советов и быстрых рекомендаций. В этом году жители Эстонии в основном искали, как посчитать возврат подоходного налога, как избавиться от плодовых мушек и как научить ребенка читать.
В подразделе «Технологии» наиболее частотными запросами оказались чат-боты с искусственным интеллектом Chat GPT и Character AI, а также смартфон Apple iPhone 15.
По всему миру в этом году самый популярный результат в Google в категории новостей – война в Израиле и Газе, самый популярный спортсмен – американский футболист Дамар Хэмлин, самый популярный музей – Лувр, самый популярный фильм – «Барби», а самый популярный рецепт – приготовление корейского блюда из риса пибимбап. Подробнее: https://trends.google.com/trends/yis/2023/GLOBAL/
Самые популярные за год ключевые слова в Эстонии
Valimised 2023 (Выборы 2023)
Automaksu kalkulaator (Калькулятор автоналога)
Olaf Suuder (Олаф Суудер)
Matthew Perry (Мэттью Перри)
Värska kampaania (Кампания Värska)
«Oppenheimer» («Оппенгеймер»)
Ita Ever (Ита Эвер)
Ken Block (Кен Блок)
Craig Breen (Крейг Брин)
Barbie («Барби»)
События года
Eurovisioon (Евровидение)
Rally Estonia
Wimbledon (Уимблдон)
Eesti laul
The Weeknd
Depeche Mode
Laulupidu (Праздник песни)
Black Friday
Beach Grind
Tartu maraton (Тартуский марафон)
Фильмы и сериалы
Oppenheimer («Оппенгеймер»)
Barbie («Барби»)
Vigased pruudid («Невесты с изъяном»)
Avatar («Аватар»)
The Last Of Us («Одни из нас»)
Taevatrepp («Лестница в небеса»)
Suvitajad («Отдыхающие»)
Kuulsuse narrid («Шуты славы»)
Everything Everywhere All At Once («Всё везде и сразу»)
Apteeker Melchior («Аптекарь Мельхиор»)
Значение слов
Melomaan (Меломан)
Liiderlik (Развратный)
Tüüne (Безмятежный)
Nõbu (Кузина/Кузен)
Katarsis (Катарсис)
Kaamos (Полярная ночь)
Mkm
Nime tähendus (Значение имени)
Obstruktsioon (Обструкция)
Introvert (Интроверт)
Технология и техника
Chat GPT
Character AI
iPhone 15
Chandrayaan-3
Gürokopter (Гирокоптер)
Open AI
Proxifier
iPhone 15 Pro
Midjourney
AI (ИИ)
Как?
Kuidas arvutada tulumaksu tagastust? (Как рассчитать возврат подоходного налога?)
Kuidas püüda äädikakärbseid? (Как избавиться от плодовых мушек?)
Kuidas õpetada last lugema? (Как научить ребенка читать?)
Kuidas teha Smart-IDd lapsele? (Как сделать Smart-ID для ребенка?)
Kuidas esitada tuludeklaratsiooni? (Как подать декларацию о доходах?)
Kuidas peatada ninaverejooks? (Как остановить носовое кровотечение?)
Kuidas nina lahti saada? (Как устранить забитость носа?)
Kuidas leida protsenti? (Как определить процент?)
Kuidas võidelda kedriklestaga? (Как бороться с паутинным клещом?)
Kuidas alustada investeerimisega? (Как начать инвестировать?)
Самые популярные в мире ключевые слова за 25 лет истории Google
Solist: Freddie Mercury (Солист: Фредди Меркьюри)
Teadlane: Albert Einstein (Ученый: Альберт Эйнштейн)
Lelu: Barbie (Игрушка: Барби)
Linn: New York (Город: Нью-Йорк)
Pianist: Chopin (Пианист: Шопен)
Kangelane: Ämblikmees (Герой: Человек-паук)
Moeikoon: Rihanna (Икона моды: Рианна)
Naiskunstnik: Frida Kahlo (Художница: Фрида Кало)
Kontsert: Beyoncé (Концерт: Бейонсе)
Avastus: DNA (Открытие: ДНК)