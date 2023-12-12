Выборы, автоналог, Барби: самые популярные запросы жителей Эстонии в Google в 2023 году

Ежегодно Google собирает самые популярные в поисковых запросах ключевые слова и в декабре публикует результаты в сводке слов года. В этом году также исполнилось 25 лет со дня создания сверхпопулярной поисковой системы Google.

По словам руководителя по развитию бизнеса Google в Эстонии Кристины Рандвер, анализ результатов поисковой системы Google помогает лучше понять глобальные тенденции, а также наиболее важные события и темы в разбивке по странам: «Анализ данных поисковой системы Google предоставляет важную информацию о том, что больше всего влияет на людей и интересует их: от политики и технологий до знаменитостей и спортивных событий. На основе такого анализа можно делать различные выводы относительно потребительских привычек, а также разрабатывать новые технологические решения».

В этом году самыми популярными запросами среди жителей Эстонии, как и ожидалось, стали выборы этого года и калькулятор вступающего в силу в новом году автоналога. Также популярны связанные с искусственным интеллектом темы.