Вт, 12.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Эстонский производитель грузовых велосипедов объявлен банкротом

rus.postimees.ee
Copy
Hagen Bikes выходит на биржу: руководители компании Каспар Пеэги (в желтом) и Тааниэль Мяги.
Hagen Bikes выходит на биржу: руководители компании Каспар Пеэги (в желтом) и Тааниэль Мяги. Фото: Sander Ilvest

Суд объявил о банкротстве эстонского производителя грузовых велосипедов Hagen Bikes. Речь идет о первом банкротстве среди компаний, торгующихся на альтернативной бирже Nasdaq First North, пишет dv.ee.

Банкротным управляющим назначен Кристьян Аава из адвокатского бюро Palmits & Partnerid.

Напомним, в октябре Hagen Bikes пыталась привлечь дополнительный капитал, однако подписка не вызвала интереса у инвесторов – минимально требуемого объема достичь так и не удалось, в результате подписку пришлось аннулировать.

У компании уже больше обязательств, чем активов, а также отрицательный собственный капитал.

Читайте подробнее на dv.ee.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх