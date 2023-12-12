Эстонский производитель грузовых велосипедов объявлен банкротом

Суд объявил о банкротстве эстонского производителя грузовых велосипедов Hagen Bikes. Речь идет о первом банкротстве среди компаний, торгующихся на альтернативной бирже Nasdaq First North, пишет dv.ee.
Банкротным управляющим назначен Кристьян Аава из адвокатского бюро Palmits & Partnerid.
Напомним, в октябре Hagen Bikes пыталась привлечь дополнительный капитал, однако подписка не вызвала интереса у инвесторов – минимально требуемого объема достичь так и не удалось, в результате подписку пришлось аннулировать.
У компании уже больше обязательств, чем активов, а также отрицательный собственный капитал.
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