По данным Инспекции труда, в прошлом году основными причинами несчастных случаев на производстве были падения, поскальзывания и спотыкания. По сравнению с предыдущими двумя годами количество таких инцидентов выросло на 10 процентов. Каждое третье падение, поскальзывание или спотыкание приводило к серьезной травме и длительному отсутствию на работе.
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Эксперт рассказал, какие самые распространенные несчастные случаи на производстве в Эстонии
По словам директора Инспекции труда Кайре Саареп, в прошлом году на работе получили травмы 3685 рабочих, что примерно соответствует числу жителей города Пыльтсамаа. Основными причинами были падения, поскальзывания и спотыкания. Саареп пояснила, что основная причина, по которой люди падают на работе, - невнимательность и незнание людьми того, как избежать несчастных случаев.