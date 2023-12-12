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Эксперт рассказал, какие самые распространенные несчастные случаи на производстве в Эстонии

rus.postimees.ee
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Стройка. Фото иллюстративное.
Стройка. Фото иллюстративное. Фото: Toomas Tatar / Postimees

По данным Инспекции труда, в прошлом году основными причинами несчастных случаев на производстве были падения, поскальзывания и спотыкания. По сравнению с предыдущими двумя годами количество таких инцидентов выросло на 10 процентов. Каждое третье падение, поскальзывание или спотыкание приводило к серьезной травме и длительному отсутствию на работе.

По словам директора Инспекции труда Кайре Саареп, в прошлом году на работе получили травмы 3685 рабочих, что примерно соответствует числу жителей города Пыльтсамаа. Основными причинами были падения, поскальзывания и спотыкания. Саареп пояснила, что основная причина, по которой люди падают на работе, - невнимательность и незнание людьми того, как избежать несчастных случаев.

«Если раньше ситуация на предприятиях была лучше, то в прошлом году на рабочих местах было значительно больше падений, спотыканий и поскальзываний - в среднем по три человека в день - независимо от отрасли. К сожалению, количество падений, как на прямой поверхности, так и с высоты, и в этом году продолжает оставаться высоким, и нет никаких признаков существенного снижения», - заявила Саареп. По ее словам, основное беспокойство вызывает то, что это несчастные случаи, для предотвращения которых и работодатели, и сами работники могут многое сделать. «Я призываю работодателей понять, что забота о своих сотрудниках - лучший рождественский подарок как для вас, так и для них», - добавила Саареп.

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