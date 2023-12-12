Кросс: Эстония не может позволить себе уставать помогать Украине

«И в Брюсселе, и в Вашингтоне в результате внутриполитических разногласий и влияния Кремля тормозят жизненно важные для Украины решения», – заявил председатель парламентской группы Эстония-Украина Ээрик-Нийлес Кросс.

В своих заявлениях Рийгикогу неоднократно и единогласно подтверждал поддержку Эстонией членства Украины в ЕС и НАТО и неизменную помощь Украине до победы в войне. «Сейчас у нас на рассмотрении в Рийгикогу четыре законопроекта, которые связаны с помощью Украине», – отметил Кросс.

Законопроект 336 OE дает гарантию Эстонии Европейскому инвестиционному банку, чтобы он мог предоставить Украине кредиты на строительство и ремонт критически важной инфраструктуры. Это не терпит отлагательств. Эстония была среди инициаторов предоставления гарантий, но теперь проект застопорился. Внесена 451 поправка.

Законопроект 259 ОЕ дает согласие Эстонии на увеличение капитала в Банке развития Совета Европы, что дает возможность более эффективной деятельности по восстановлению Украины. Страны увеличивают свои доли пропорционально.

Согласно законопроекту 258 ОЕ, Эстония участвует в покрытии процентных расходов по кредиту, предоставленному Украине в рамках совместной деятельности Евросоюза в течение четырех лет. В этот законопроект внесено 100 поправок и его судьба неясна.

Законопроект 337 ГЭ позволяет компаниям делать пожертвования в Украину в большем объеме, чем обычно.

«Принятие всех этих законопроектов поможет спасти жизни в Украине, укрепить безопасность Европы и Эстонии и соответствует нашим собственным принятым заявлениям в поддержку Украины. Быстрая обработка и консенсусное принятие этих законопроектов должно быть честью для нас. В парламенте Эстонии Елена Зеленская заявила несколько дней назад, после провала наших американских коллег при утверждении пакета помощи Украине: "Когда мир устанет нам помогать, мы умрем"», – добавил Кросс.

«Эстония не может позволить себе уставать, помогая Украине. Мы призываем всех коллег отложить в сторону разногласия в процессе разработки этих проектов, показать, что наши действия подтверждают наши слова, и принять эти проекты в ходе этой сессии», – заявил Кросс.