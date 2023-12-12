В одном из городов Харьюмаа вырастет жилой район на сто квартир за двадцать миллионов евро

«Мы планируем разнообразить естественную среду парка, привести его в порядок и дополнить новыми насаждениями», – поделился концепцией уникального проекта руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи и добавил, что эта концепция была разработана в сотрудничестве с архитекторами и предполагает компактное использование городского пространства, а также сохранение имеющегося естественного озеленения, причем в значительно большей мере, чем в случае других проектов застройки.

«Жилой район Кейла Паргикодуд прекрасно подходит семьям, которые ищут сравнительно просторное жилье и предпочитают жить более уединенно, в тихой спокойной атмосфере небольшого городка», – сказал Кристьян-Тор Вяхи.

В жилом районе Кейла Паргикодуд построят шесть домов энергетического класса А, в которых будет сто квартир различных площадей - от однокомнатных до пятикомнатных - с балконами и террасами. Invego построит этот район общей площадью 30 000 м2 рядом с сосновым парком в центре Кейла. Строительство завершится в 2025 году.