Эксперт: если работодатель корректно проводит сокращение, работнику нет смысла его оспаривать

«Чтобы избежать дорогостоящих трудовых споров, предпринимателям необходимо точно знать процесс увольнения. Хотя спор в комиссии по трудовым спорам для работника бесплатен и эта возможность часто используется, работник не может успешно оспорить правильно подготовленное сокращение», - подтверждает Кыйв, опираясь на практический опыт.

По мнению юриста, выступавшего на семинаре, посвященном сохранению работоспособности компаний в период сокращений, важно осознавать, что увольнения возникают только в ситуации, когда предыдущие трудовые отношения стали для работодателя невозможными. Причиной этого является уменьшение объема работы, реорганизация предыдущей трудовой деятельности или какая-либо иная причина прекращения деятельности, например, банкротство компании.

Чтобы избежать последующих споров, Кыйв рекомендует прежде, чем начинать процесс сокращения, подумать над шестью важными вопросами:

1. Почему мы проводим сокращение?

2. Сколько сотрудников мы сокращаем, т.е. это частичное или коллективное увольнение?

3. Существуют ли особые условия, которые необходимо учитывать, например, исходя из коллективного договора? Есть ли в компании, например, люди с ограниченными возможностями, которым должно быть предоставлено преимущественное право остаться на работе или которых нельзя сокращать?

4. Какие критерии должны применяться при оценке того, кто подлежит сокращению?

5. Есть ли возможность предложить сокращаемому работнику другую работу, как того требует закон?

6. Соблюдаются ли сроки уведомления о сокращении?