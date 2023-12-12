Elron ищет новых работников, заявлений ждут до 17 декабря

Elron начинает кампанию по набору персонала: требуются 30 новых сотрудников службы поддержки клиентов в рамках подготовки к выходу на линию новых поездов Škoda в 2024-2027 годах.
В декабре этого года Elron ищет десять работников службы поддержки клиентов.
«Через год Elron выведет на линию первые новые поезда Škoda, что увеличит потребность в персонале по обслуживанию клиентов, - сказала руководитель отдела кадров Elron Кристи Релвик. - В декабре мы ищем дополнительно десять сотрудников службы поддержки клиентов на новый год, а в конце 2024 года начнем поиск еще 20 сотрудников службы поддержки клиентов для новых поездов».
Конкурс на заполнение десяти вакансий службы поддержки продлится до 17 декабря.
Elron начнет 3 января 2024 года обучение машинистов поездов для работы на 16 новых поездах Škoda, которые поступят в экплуатацию в 2024-2027 годах.
Elron - государственное предприятие-оператор организации движения пассажирских поездов на железной дороге Eesti Raudtee AS и Edelaraudtee AS.
В 2022 году поездами Elron было совершено 7,1 млн поездок.