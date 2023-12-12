Elron ищет новых работников, заявлений ждут до 17 декабря

«Через год Elron выведет на линию первые новые поезда Škoda, что увеличит потребность в персонале по обслуживанию клиентов, - сказала руководитель отдела кадров Elron Кристи Релвик. - В декабре мы ищем дополнительно десять сотрудников службы поддержки клиентов на новый год, а в конце 2024 года начнем поиск еще 20 сотрудников службы поддержки клиентов для новых поездов».