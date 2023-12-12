Из-за решения правительства Греции клубы будут вынуждены два месяца играть перед пустыми трибунами

В течение последних двух лет в Греции произошло два инцидента, в которых накануне больших матчей были убиты болельщики. Например, в этом году был убит 29-летний мужчина, который болел за афинский АЕК.

Последней каплей для греческого правительства стало ранение полицейского перед матчем между «Олимпиакосом» из Пирея и «Панатинаикосом» из Афин в волейбольной кубковой серии. Матч был прерван во втором гейме, более ста человек были арестованы.

Таким образом, правительство Греции решило, что в течение следующих двух месяцев игры греческой футбольной лиги будут проводиться при пустых трибунах. Ограничение также распространяется на матчи Евросерии, а это означает, что и «Олимпиакос», и «Панатинаикос» проведут свой последний домашний матч в Европейской лиге УЕФА перед пустыми трибунами.