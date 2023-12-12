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Из-за решения правительства Греции клубы будут вынуждены два месяца играть перед пустыми трибунами

rus.postimees.ee
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Для усмирения болельщиков "Панатинаикоса" был применен слезоточивый газ.
Для усмирения болельщиков "Панатинаикоса" был применен слезоточивый газ. Фото: Postimees

В последние годы Греция столкнулась с серьезными проблемами, связанными с насилием на спортивных стадионах. В итоге власти во избежание дальнейших проблем приняли решение на два месяца запретить допуск болельщиков на трибуны на матчи футбольной Премьер-лиги.

В течение последних двух лет в Греции произошло два инцидента, в которых накануне больших матчей были убиты болельщики. Например, в этом году был убит 29-летний мужчина, который болел за афинский АЕК.

Последней каплей для греческого правительства стало ранение полицейского перед матчем между «Олимпиакосом» из Пирея и «Панатинаикосом» из Афин в волейбольной кубковой серии. Матч был прерван во втором гейме, более ста человек были арестованы.

Таким образом, правительство Греции решило, что в течение следующих двух месяцев игры греческой футбольной лиги будут проводиться при пустых трибунах. Ограничение также распространяется на матчи Евросерии, а это означает, что и «Олимпиакос», и «Панатинаикос» проведут свой последний домашний матч в Европейской лиге УЕФА перед пустыми трибунами.

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