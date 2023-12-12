МНЕНИЕ ⟩ Эстония больше нуждается не в Министерстве климата, а в Министерстве туризма

Уже раздаются голоса, что бюджет не отражает реального состояния наших финансов и что до конца года денег не хватит. Тучи над нашими головами сгущаются, экономика находится в упадке уже несколько кварталов подряд происходят увольнения в строительном секторе и в обрабатывающей промышленности.
Зимой мы увидим подлинное положение вещей. Каждую неделю из Финляндии будут возвращаться новые Калевипоэги. До сих пор в семьях учитывались деньги, которые отец заработает за границей, но когда эта возможность исчезает, реальность вступает в силу, и особенно это видно за пределами Таллинна и Харьюмаа.
Приоритетом на ближайший год на фоне ухудшения мировой экономической ситуации является дальнейшее увеличение расходов на оборону, на проведение зеленых реформ и на поддержку Украины. Часть денег выделяется на образование.
Страна страдает от безденежья, как герои романов Бальзака. Все было бы намного проще, если бы политики могли думать на четырехлетнюю перспективу и расставлять приоритеты. Все бы знали, в какую сферу в определенный год будет направлено больше денег. Ключевые слова одного года - дороги и региональное развитие, второго - медицина и социальная сфера, третьего - экономика, четвертого - спорт и культура. Было бы все просто и прозрачно.
В любом случае образование и гособорона всегда являются приоритетами. Но в экономически трудные времена нельзя допускать ассигнования на оборону в размере 3,2 процентов, достаточно было бы 2,8 процентов. Страны, которые богаче нас, более скромны в расходах на оборону. Учителям и медсестрам не повышается зарплата. Кроме того, и необразованное население представляет собой угрозу безопасности. Мы же все время ходим на цыпочках и только притворяемся, что нам не все равно.