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МНЕНИЕ ⟩ Эстония больше нуждается не в Министерстве климата, а в Министерстве туризма

Вамбола Пааво
, журналист
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Вамбола Пааво.
Вамбола Пааво. Фото: Kristjan Teedema
  • Экономика наших основных экспортных партнеров - Финляндии, Германии, Швеции - в упадке
  • Все было бы намного проще, если бы политики могли думать на перспективу в четыре года
  • Настала последняя возможность для установления четких приоритетов в экономике

Парламенту удалось принять госбюджет на 2024 год, преодолевая все препоны. Бюджет основан на оптимистическом прогнозе, в нем учтен сценарий роста экономики и запрограммированы поступления, превышающие реальные возможности. Наши основные партнеры по экспорту, Финляндия, Германия и Швеция, переживают экономический спад, и прогноз на 2024 год не сулит и нам ничего хорошего, пишет журналист Вамбола Пааво.

Уже раздаются голоса, что бюджет не отражает реального состояния наших финансов и что до конца года денег не хватит. Тучи над нашими головами сгущаются, экономика находится в упадке уже несколько кварталов подряд происходят увольнения в строительном секторе и в обрабатывающей промышленности.

Зимой мы увидим подлинное положение вещей. Каждую неделю из Финляндии будут возвращаться новые Калевипоэги. До сих пор в семьях учитывались деньги, которые отец заработает за границей, но когда эта возможность исчезает, реальность вступает в силу, и особенно это видно за пределами Таллинна и Харьюмаа.

Приоритетом на ближайший год на фоне ухудшения мировой экономической ситуации является дальнейшее увеличение расходов на оборону, на проведение зеленых реформ и на поддержку Украины. Часть денег выделяется на образование.

Страна страдает от безденежья, как герои романов Бальзака. Все было бы намного проще, если бы политики могли думать на четырехлетнюю перспективу и расставлять приоритеты. Все бы знали, в какую сферу в определенный год будет направлено больше денег. Ключевые слова одного года - дороги и региональное развитие, второго - медицина и социальная сфера, третьего - экономика, четвертого - спорт и культура. Было бы все просто и прозрачно.

В любом случае образование и гособорона всегда являются приоритетами. Но в экономически трудные времена нельзя допускать ассигнования на оборону в размере 3,2 процентов, достаточно было бы 2,8 процентов. Страны, которые богаче нас, более скромны в расходах на оборону. Учителям и медсестрам не повышается зарплата. Кроме того, и необразованное население представляет собой угрозу безопасности. Мы же все время ходим на цыпочках и только притворяемся, что нам не все равно.

Но на самом деле мы остаемся с пустыми руками и с недостаточным финансированием. Новый госбюджет подобен плохой невесте. Мы продолжаем делать глупости и увеличивать армию чиновников. После выборов мы создали Министерство климата, а Министерства туризма и спорта, которое есть в большинстве стран, у нас нет.

Но спорт и туризм играют важную роль в маркетинге страны. Ежегодно туризм приносит в Эстонию более миллиарда евро. Теперь оказывается, что в этом нет необходимости. Мы подняли налог с оборота на услугу размещения и подтолкнули потенциальных туристов к соседям. Летом Латвия заявила: они не выберут путь Эстонии, и они не повышали налог с оборота и не вводили новые налоги. Мы же плывем против течения, но наши плавательные навыки слабые.

В новом году большие концертные туры зайдут в Хельсинки и Ригу, и мы смотрим на это со слезами на глазах. Эстонские спортсмены рекламируют в мире нашу страну, а наше государство не заботится о поддержке спорта. Однако та же Латвия это делает. В Эстонии же лучшие спортсмены тренируются в основном при поддержке спонсоров и родителей. Очень богатая страна действительно может позволить себе Министерство климата, но мы – нет.

«Зеленый поворот» и пресловутая углеродная нейтральность - это всего лишь ярлык. Это сравнимо с сектантством. Налогоплательщик имеет право знать, сколько денег было потрачено на климатическую конференцию в Дубае. Мы прилетели и разместили там 50 чиновников; это было недешевое развлечение, учитывая, насколько дорог Дубай.

В то же время страна не нашла денег на EXPO-2025 в Осаке. Участие там обеспечило бы Эстонии доход в будущем. Эстония - единственная страна Евросоюза, которая не будет участвовать во всемирной выставке в Осаке. И президентом же было сказано, что правительство могло бы еще раз рассмотреть возможность участия. В то же время мы планируем построить экоздание стоимостью более 60 млн евро для Министерства климата в Копли и создать гиперофис регионального развития с 400 высокооплачиваемыми чиновниками. На этом фоне можно сказать, что деньги у нас есть. Но сейчас настал момент, когда просто необходимо установить четкие приоритеты. Ситуация сложная, но не безнадежная.

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