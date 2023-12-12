МНЕНИЕ ⟩ Эстония больше нуждается не в Министерстве климата, а в Министерстве туризма

Но на самом деле мы остаемся с пустыми руками и с недостаточным финансированием. Новый госбюджет подобен плохой невесте. Мы продолжаем делать глупости и увеличивать армию чиновников. После выборов мы создали Министерство климата, а Министерства туризма и спорта, которое есть в большинстве стран, у нас нет.

Но спорт и туризм играют важную роль в маркетинге страны. Ежегодно туризм приносит в Эстонию более миллиарда евро. Теперь оказывается, что в этом нет необходимости. Мы подняли налог с оборота на услугу размещения и подтолкнули потенциальных туристов к соседям. Летом Латвия заявила: они не выберут путь Эстонии, и они не повышали налог с оборота и не вводили новые налоги. Мы же плывем против течения, но наши плавательные навыки слабые.

В новом году большие концертные туры зайдут в Хельсинки и Ригу, и мы смотрим на это со слезами на глазах. Эстонские спортсмены рекламируют в мире нашу страну, а наше государство не заботится о поддержке спорта. Однако та же Латвия это делает. В Эстонии же лучшие спортсмены тренируются в основном при поддержке спонсоров и родителей. Очень богатая страна действительно может позволить себе Министерство климата, но мы – нет.

«Зеленый поворот» и пресловутая углеродная нейтральность - это всего лишь ярлык. Это сравнимо с сектантством. Налогоплательщик имеет право знать, сколько денег было потрачено на климатическую конференцию в Дубае. Мы прилетели и разместили там 50 чиновников; это было недешевое развлечение, учитывая, насколько дорог Дубай.

В то же время страна не нашла денег на EXPO-2025 в Осаке. Участие там обеспечило бы Эстонии доход в будущем. Эстония - единственная страна Евросоюза, которая не будет участвовать во всемирной выставке в Осаке. И президентом же было сказано, что правительство могло бы еще раз рассмотреть возможность участия. В то же время мы планируем построить экоздание стоимостью более 60 млн евро для Министерства климата в Копли и создать гиперофис регионального развития с 400 высокооплачиваемыми чиновниками. На этом фоне можно сказать, что деньги у нас есть. Но сейчас настал момент, когда просто необходимо установить четкие приоритеты. Ситуация сложная, но не безнадежная.