Кая Каллас: Эстония больше никогда не должна остаться в одиночестве

Каллас начала свое выступление со слов о том, что мы как народ и государство ясно выразили главную гарантию нашего независимого существования: никогда больше не оставаться в одиночестве. «Мы в своей истории заплатили высокую цену за одиночество, и никогда больше не останемся в одиночестве», - сказала она, отметив, что Россия напала на Украину именно по той причине, что Украина не является членом НАТО и ЕС.

Каллас подчеркнула, что Украина также каждый день борется за свободу Эстонии и нуждается в постоянной поддержке в этом.

Премьер-министр также заявила, что на фоне перехода от одного кризиса к другому, внутренний рынок ЕС и отсталость европейской конкурентоспособности по сравнению с глобальными конкурентами оказались в центре внимания. По словам Каллас, для конкурентоспособности Европы очень важно, чтобы страны реализовали национальные реформы, обещанные в планах преобразований, и чтобы инвестиции направлялись на повышение конкурентоспособности и производительности.

Премьер-министр также выразила удовлетворение тем, что только Эстония и Литва смогли полностью использовать средства Евросоюза за только что завершившийся бюджетный период. «Осенью этого года мы наконец получили первый платеж из фондов бюджета нового поколения, так что на сегодняшний день вместе с авансовым платежом уже дошло и доходит 364 млн евро, или 38 процентов всех фондов нового поколения».

Каллас сказала, что оглядываясь назад, можно подтвердить, что хотя экономический спад, которого опасались из-за кризиса в области здравоохранения, оказался легче, чем ожидалось, средства его смягчения и проведения реформ оказались важным инструментом оживления экономики, которая сейчас находится в кризисе, вызванном войной. «Отмечу, что уровень инвестиций государственного сектора Эстонии в ВВП является одним из самых высоких в ЕС и будет таким в течение следующего четырехлетнего периода стратегии государственного бюджета. Если средний уровень инвестиций в ВВП в Евросоюзе находится в пределах трех процентов, то в Эстонии он превышает пять процентов. Мы сделаем все возможное, чтобы инвестиции этого периода дошли и до народа Эстонии», - сказала Каллас.

Председатель комиссии Рийгикогу по делам ЕС Лийза Пакоста в своем выступлении остановилась на обеспечении безопасности ЕС и необходимости развития оборонной промышленности и поддержки Украины. Пакоста также раскрыла вопросы, связанные с расширением ЕС, и обратила внимание на необходимость сокращения бюрократии.