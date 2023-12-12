Фигуристка Нина Петрыкина сломала ногу

На прошлой неделе на соревнованиях ISU Challenger Series в Загребе Петрыкина упала во время последней тренировки перед соревнованиями. 19-летнюю фигуристку доставили в больницу, где сделали рентген, который не выявил перелома. К сожалению, проведенное в Эстонии обследование показало, что перелом все же есть, и по предварительному прогнозу фигуристка не сможет выступить на чемпионате Европы, сообщается в пресс-релизе.

Петрыкина была в числе претенденток на медали чемпионата Европы, поскольку на этапах Гран-при в этом году завоевала третье и четвертое места. В прошлом году на чемпионате Европы она была шестой, а на чемпионате мира девятой.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 8 по 14 января в Каунасе, от Эстонии в женском одиночном катании смогут выступить две фигуристки. По нынешним результатам это Петрыкина и Натали Лангербаур, но поскольку с большой долей вероятности Нина Петрыкина не сумеет восстановиться за этот срок, на чемпионат Европы поедет Кристина Лисовская. Ранее представлявшая Эстонию на чемпионате Европы Эва-Лотта Кийбус также с травмой.

В мужском одиночном разряде у Эстонии два места, на лед выйдут Александр Селевко и Михаил Селевко, резервным фигуристом является Арлет Леванди. В танцах на льду Эстонию представляет пара Солен Мазинг - Марко Евгений Гайдаенко.