Объявлены лауреаты архитектурных премий 2023 года: главная премия

Фонд архитектурных премий Капитала культуры Эстонии, Союз архитекторов Эстонии, Союз архитекторов интерьера Эстонии, Союз ландшафтных архитекторов Эстонии и архитектурный журнал MAJA наградили в этом году в общей сложности 14 авторов наиболее выдающихся достижений и работ в области архитектуры.
Вручены архитектурные награды года и отмечены лучшие архитектурные произведения и их авторы были на торжественной церемонии награждения в Цветочном павильоне.
Главную премию получил замок Пыльтсамаа
Архитектура: Маргит Аргус, Элисе Харьяк (студия ARGUS), Маргит Ауле (LUMIA); Бирте Бёэр. Архитектура интерьера: Маргит Аргус, Эло Лийна Кайво (студия ARGUS), Маргит Ауле (LUMIA). Консультант: Артур Юмар. Архитектура (стены и крыша конвентского дома): Юло Махони, Андрус Рехемаа (ARC Project). Ландшафтная архитектура: Маргит Аргус, Элисе Харьяк (студия ARGUS), Маргит Ауле (LUMIA); Сулев Нурме (AB Artes Terrae); Бритт Мяекууск (Projektibüroo).
Когда архитекторы приступили к работе, от зданий замка остались лишь стены, которым грозило обрушение, но теперь объект, являющийся честью и гордостью региона, восстановлен, и можно продолжать рассказывать историю замка будущим поколениям. В ходе реконструкции главная задача заключалась в том, как добавить что-то новое, что создало бы символический мост между прошлым и настоящим. По мнению жюри, интересно наблюдать, как решения, которые в других ситуациях показались бы сомнительными, блестяще работают в проекте реконструкции замка Пыльтсамаа. Возник баланс между неотесанностью и утонченностью. Стандартные ожидания вытесняются вторичным использованием и (кажущейся?) временностью, благодаря которой в пространстве проявляется в каком-то смысле даже радикальная эстетика.