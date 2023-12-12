Объявлены лауреаты архитектурных премий 2023 года: главная премия

Главную премию получил замок Пыльтсамаа

Когда архитекторы приступили к работе, от зданий замка остались лишь стены, которым грозило обрушение, но теперь объект, являющийся честью и гордостью региона, восстановлен, и можно продолжать рассказывать историю замка будущим поколениям. В ходе реконструкции главная задача заключалась в том, как добавить что-то новое, что создало бы символический мост между прошлым и настоящим. По мнению жюри, интересно наблюдать, как решения, которые в других ситуациях показались бы сомнительными, блестяще работают в проекте реконструкции замка Пыльтсамаа. Возник баланс между неотесанностью и утонченностью. Стандартные ожидания вытесняются вторичным использованием и (кажущейся?) временностью, благодаря которой в пространстве проявляется в каком-то смысле даже радикальная эстетика.