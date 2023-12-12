Наурис Миезис, ставший олимпийским чемпионом в составе сборной Латвии по баскетболу формата 3х3 на Олимпиаде в Токио в 2021 году, заявил, что будет бойкотировать Олимпиаду в Париже в знак протеста против решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить к участию в играх спортсменов из России и Беларуси под нейтральным флагом.
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Олимпийский чемпион из Латвии будет бойкотировать ОИ-2024 в Париже из-за допуска россиян
32-летний Миезис - первый латвийский спортсмен, объявивший о своем решении не участвовать в играх в Париже. «Моя позиция такова, что я абсолютно не поддерживаю решение МОК, и если это будет стопроцентное окончательное решение, я обязательно буду тем спортсменом, который не будет участвовать в Олимпийских играх», - заявил Миезис Латвийскому телевидению.