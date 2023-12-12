Олимпийский чемпион из Латвии будет бойкотировать ОИ-2024 в Париже из-за допуска россиян

32-летний Миезис - первый латвийский спортсмен, объявивший о своем решении не участвовать в играх в Париже. «Моя позиция такова, что я абсолютно не поддерживаю решение МОК, и если это будет стопроцентное окончательное решение, я обязательно буду тем спортсменом, который не будет участвовать в Олимпийских играх», - заявил Миезис Латвийскому телевидению.

Баскетболист подчеркнул, что не любит связывать спорт и политику, но в экстремальной ситуации надо что-то делать. «На этот раз мы должны что-то сказать и мы можем как-то помочь. На мой взгляд, решение МОК неверно, и мы как спортсмены можем сделать что-то хорошее в этом отношении», - добавил он.