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Олимпийский чемпион из Латвии будет бойкотировать ОИ-2024 в Париже из-за допуска россиян

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Наурис Миезис (с мячом).
Наурис Миезис (с мячом). Фото: FIBA.com

Наурис Миезис, ставший олимпийским чемпионом в составе сборной Латвии по баскетболу формата 3х3 на Олимпиаде в Токио в 2021 году, заявил, что будет бойкотировать Олимпиаду в Париже в знак протеста против решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить к участию в играх спортсменов из России и Беларуси под нейтральным флагом.

32-летний Миезис - первый латвийский спортсмен, объявивший о своем решении не участвовать в играх в Париже. «Моя позиция такова, что я абсолютно не поддерживаю решение МОК, и если это будет стопроцентное окончательное решение, я обязательно буду тем спортсменом, который не будет участвовать в Олимпийских играх», - заявил Миезис Латвийскому телевидению.

Баскетболист подчеркнул, что не любит связывать спорт и политику, но в экстремальной ситуации надо что-то делать. «На этот раз мы должны что-то сказать и мы можем как-то помочь. На мой взгляд, решение МОК неверно, и мы как спортсмены можем сделать что-то хорошее в этом отношении», - добавил он.

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