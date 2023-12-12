«Нашему лучшему другу Евгению Пригожину». Почему многие в ЦАР рады видеть ЧВК «Вагнер»

Это суровая действительность, напоминающая о проблемах, которые стоят перед страной. О том же говорит и присутствие миссии ООН. Голубые каски миротворцев и их белые транспортные средства видны повсеместно.

ЦАР. Фото: BBC

С 2014 года «голубые каски» играют важную роль в защите гражданского населения и работе с местными властями, но они не могут занимать ничью сторону или вести наступательные боевые действия.

Два года назад Бамбари все еще находился под контролем повстанцев, но сейчас он полон жизни, хотя обгоревшие остовы зданий все еще видны по всему городу.

Относительный мир позволил 15-летней Джовании Ренемейе и тысячам детей, завербованных в вооруженные группировки, надеяться на лучшее будущее.

Ей было всего восемь лет, когда ее вместе с бабушкой захватили повстанцы и отправили на работу в свой лагерь. «Я долгое время переживала последствия травм», - мягко говорит Джования, рассказывая, как она пережила ужасное физическое насилие и едва избежала принуждения выйти замуж за одного из повстанцев.

Однажды им удалось бежать во время похода за водой. Теперь Джования снова живет с родителями. Сейчас она разводит свиней и откладывает деньги, чтобы исполнить свою мечту и стать врачом.

По мнению губернатора Уаки Виктора Биссекойна, возврат к нормальной жизни не был бы возможен без вмешательства отрядов ЧВК «Вагнер».