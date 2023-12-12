Подарки ручной работы: в Таллинне пройдет необычная рождественская ярмарка

На ярмарке свою продукцию будут в основном продавать украинки, которые принимают участие в предпринимательской программе Empowering Women, организованной Эстонским советом помощи беженцам и Garage48.

По словам организаторов, это будет не обычная рождественская ярмарка. «На ярмарке свои товары будут продавать люди, которые бежали или эмигрировали в Эстонию, и каждая покупка поможет обеспечить доход тем, кто был вынужден покинуть свои дома. Также будет возможность приобрести сувениры, деньги от продажи которых пойдут на покупку генератора в восточный регион Украины», - сказала руководитель социального предприятия Siin ja Sääl Кирке Пийркиви.

Рождественская ярмарка пройдет уже в пятый раз, и в этом году местом ее проведения станет офис Эстонского совета помощи беженцам на улице Вамбола, 6 в Таллинне.

В этот раз впервые будет также открыта уличная площадка в парке Лембиту, где будет предложена культурная программа, в рамках которой выступят Валерия Шелякина, Кайза Линг, Анастасия Колесник и Наталия Цвик.

На ярмарке среди прочего можно будет найти:

Клубнику, покрытую бельгийским шоколадом, и сделанные из нее букеты. Автор продукции Евгения Харманова - украинка, которая приехал в Эстонию весной 2022 года и проживает сейчас в Йыгева. Как в прошлом году, так и в этом году она принимала участие в предпринимательской программе Empowering Women, в которой ее идея оказалась в числе лучших.

Красивые украшения, изготовленные из титана. Ирина Костерина - украинка, которая занимается бизнесом вместе со своим мужем Юрием. Ее бизнес-идея попала в ТОП-16 лучших идей, и сейчас она принимает участие в шестимесячной менторской программе, для того чтобы получить еще большую поддержку для развития своего бизнеса.

Полезные сладости из сухофруктов и соленые сушеные мясные продукты. Анна Литвин и Марина Причина также приехали в Эстонию из Украины весной 2022 года.

Сладкие и соленые украинские вареники с различной начинкой. Валентина Ильчук - украинка, проживающая в Таллинне, бизнес-идея которой также попала в ТОП-16 лучших бизнес-идей.

Произведения искусства, выполненные акварелью на шелке. Надия Карпенкова и Ксения Карпенкова - мать и дочь, которые приехали в Эстонию весной 2022 года и проживают сейчас в Тарту.

Также можно будет приобрести композиции из кактусов, пипаркооки, футболки и аксессуары Togo, много сирийской еды и азербайджанские пироги. На мероприятии можно будет поближе познакомиться с деятельностью и командой Эстонского совета помощи беженцам.

Рождественская ярмарка пройдет с 12 до 18 часов. Платить на ярмарке можно только наличными.

Эстонский совет помощи беженцам (MTÜ Eesti Pagulasabi; Estonian Refugee Council – ERC) – это основанная в 2000 году гуманитарная, неправительственная, сертифицированная ЕС организация, которая занимается защитой прав и благополучия беженцев в Эстонии и за ее пределами.