Названа причина воскресного пожара в Пирита

Кроме того, Спасательный департамент напоминает, что в доме на потолке должен быть установлен работающий дымовой датчик. К сожалению, несмотря на то, что с 2009 года дымовой датчик является обязательным в Эстонии, снова и снова происходят случаи, когда спасательные команды не видят этого необходимого прибора в домах. «Помимо поры зажигания свечей, это еще и время каникул, когда должно найтись время для важных замечаний. Обратите внимание на своих родителей, бабушек и дедушек, соседей, близких и помогите им приобрести и установить дома дымовой датчик. Только работающий и правильно установленный датчик может спасти жизнь в случае пожара», - говорится в сообщении.