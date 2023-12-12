Названа причина воскресного трагического пожара в Пирита

Спасательный департамент сообщил, что пожар, в результате которого в ночь на воскресенье в Пирита погиб один человек, произошел из-за неправильного обращения с открытым огнем.
10 декабря в 00:16 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в частном доме в таллиннском районе Пирита. Когда спасатели прибыли по месту вызова, выяснилось, что двухэтажный дом горит открытым пламенем.
«В 01:01 спасатели обнаружили в здании умершую пожилую женщину», - сообщил представитель спасательного ведомства.
Арманд Юргенсон, главный инспектор службы надзора за безопасностью Пыхьяского спасательного центра, заявил, что собранные на месте происшествия улики указывают на то, что причиной пожара стало неправильное обращение с открытым огнем. «Пожар начался то ли от свечей, то ли из-за курения, потому что рядом с кроватью были видны как остатки оплавленных свечей, так и окурки. Также в жилом доме не было дымового датчика, который дал бы сигнал о возгорании на более ранней стадии», - заявил он.
Спасательный департамент обращает внимание на безопасность при использовании свечей, ведь праздники - это, конечно же, время зажигать свечи. «Напоминаем, что горящие свечи нельзя оставлять без присмотра, их нельзя держать на легковоспламеняющемся основании или в одном помещении с детьми и домашними животными. В последнем случае они легко могут упасть, а если вокруг будут легковоспламеняющиеся материалы, например, шторы или газеты, они могут быстро загореться», - подчеркивает Спасательный департамент.
«Пожар также может начаться из-за курения в помещении. Для курения рекомендуется выходить на улицу и не оставаться перед дверью или окном соседа, а отходить от окон и дверей на достаточное расстояние».
Кроме того, Спасательный департамент напоминает, что в доме на потолке должен быть установлен работающий дымовой датчик. К сожалению, несмотря на то, что с 2009 года дымовой датчик является обязательным в Эстонии, снова и снова происходят случаи, когда спасательные команды не видят этого необходимого прибора в домах. «Помимо поры зажигания свечей, это еще и время каникул, когда должно найтись время для важных замечаний. Обратите внимание на своих родителей, бабушек и дедушек, соседей, близких и помогите им приобрести и установить дома дымовой дачтик. Только работающий и правильно установленный датчик может спасти жизнь в случае пожара», - говорится в сообщении.
В этом году в пожарах в Эстонии погибло уже 34 человека.