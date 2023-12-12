Бессрочная забастовка учителей начнется в январе

Учителям до и непосредственно после выборов давали конкретные обещания роста зарплат, а текущая неопределенная ситуация не сказывается положительным образом на мотивации или удовлетворенности работой и не внушает уверенности в дальнейшем, сообщил Союз работников образования.

В забастовке смогут принять участие все работники образовательных учреждений, работодатели могут, но не должны прекращать в это время выплату зарплаты. Решение о работе школ и детских садов во время забастовки принимают их руководители. Связанные с забастовкой детали Эстонский союз работников образования будет координировать с руководителями забастовки в учреждениях. Союз также будет координировать проведение забастовок солидарности другими профсоюзами.

Наряду с ростом зарплат со следующего года EHL считает также крайне важным начать переговоры о заключении коллективного договора, чтобы в последующие годы избежать похожей ситуации, требующей защиты своих прав забастовкой. Кроме того, в дальнейших обсуждениях с Министерством образования и науки EHL намерен уделять внимание и увязыванию зарплат преподавателей детских садов с зарплатами учителей общеобразовательных учреждений.