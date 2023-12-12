Эстония будет претендовать на членство в Совете ООН по правам человека

«Чтобы изменить мир, мы должны начать с себя и своей страны. Помимо текущих вызовов, Эстония готова реагировать на новые угрозы, такие как изменение климата и технологические вызовы, которые оказывают непосредственное влияние на права человека. Народ, который благодаря своему историческому опыту знает, что значит действовать под давлением иностранной державы, сделает все возможное, чтобы отстаивать свободу, человеческое достоинство и права человека», - заявил президент Карис.

Президент отметил, что условия, сложившиеся 75 лет назад, сделали необходимым установление универсальных принципов и стандартов, и они до сих пор являются ориентиром для всего мира.

«К сожалению, нынешнее время характеризуется несколькими войнами и конфликтами, которые ставят под сомнение универсальность и неделимость принципа прав человека. Отказ от базовых ценностей ведет к двуличию, тирании и все новым гуманитарным и экологическим кризисам», - подчеркнул Карис.

Он добавил, что некоторые изменения в повседневной жизни могут подорвать права человека.

«Нарушение прав человека не может быть оправдано обеспечением безопасности, технологический сектор не может поставить конфиденциальность онлайн-общения на более важное место, чем, например, защиту прав детей», - пояснил Карис.

Глава государства также принял участие в дискуссии о защите прав человека в цифровой среде. Он подчеркнул, что Интернет должен оставаться свободным, открытым и безопасным, сохранять свой глобальный и децентрализованный характер и способность к сотрудничеству.

«В любом случае, необходимо позаботиться о том, чтобы неограниченные возможности цифровых технологий не подрывали безопасность, достоинство и приватность личности», - подчеркнул президент Карис и осветил проблемы, возникающие в связи с развитием искусственного интеллекта, технологии блокчейн и квантовых компьютеров.

Он отметил, что развитие технологий - это не только продукты и услуги, новые технологические решения, но это и часть демократии.

«Мы можем параллельно развивать ориентированные на человека и общество технологии и гарнатировать соблюдение прав человека, и это хорошо показывает опыт Эстонии», - подчеркнул глава государства.