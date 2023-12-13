Почему украинцы на оккупированных территориях должны поддержать на выборах развязавшего войну Путина, армия РФ находится в заложниках у Путина, а у украинцев рухнула мотивация идти в армию. Таковы основные события, произошедшие в Украине и представленные в новом обзоре украинского журналиста Сергея Гармаша.
Российская армия в заложниках у Путина, странные выборы и недобровольная мобилизация. Обзор основных событий в Украине
В минувший понедельник ЦИК РФ одобрила возможность проведения выборов президента Российской Федерации в «новых регионах», то есть, в тех, которые Россия оккупировала в Украине, где действует военное положение и происходят боевые действия.
Зачем Кремлю выборы под огнем
В принципе, в этой новости нет сенсации, поскольку практических в этих же условиях и на этих же территориях в сентябре уже проходили выборы в Госдуму. Но есть и одно очень существенное отличие: если осенью избирательные стратегии российских партий строились на обещаниях «светлого будущего», то сейчас основой предвыборной кампании президента Путина станет «СВО» или война РФ с Украиной. Военные действия усиливаются, а риски для избирателей растут.
«…Все угрозы перекрываются той мотивацией, с которой мои земляки ждут этих выборов и ждут определения результатов по этим выборам», - заявил председатель «избиркома ДНР» Владимир Высоцкий на заседании ЦИК в Москве. «Надеюсь, все пройдет гладко», - аргументировал он.
Не знаю, какая мотивация голосовать с риском для жизни у «земляков», но мотивацию Кремля для такого сомнительного решения в тот же день обозначила пропагандистка Маргарита Симоньян.
«Не сомневаюсь, что эти новые регионы покажут старым регионам (где нет никакого военного положения, а есть афтепати, коворкинги и соевый латте), как Родину любить», - написала она. То есть, «освобожденные» от мирной жизни украинцы должны стать неким мотиватором для расслабленных миром россиян, чтоб прийти и поддержать развязавшего войну Путина.
Любопытно, что выступая в ЦИК РФ еще до ее голосования по выборам на оккупированных территориях, Высоцкий заявил, что «члены избиркомов (уже!) прошли соответствующее обучение, а также обеспечены необходимые технические условия проведения голосования».
То есть, все было решено заранее. ЦИК России даже заранее подготовил базу для снятия с себя ответственности за безопасность участников «выборов». «Мы не можем игнорировать позицию ни глав четырех субъектов Российской Федерации, ни письма руководителей Министерства обороны, ни ФСБ», - перевел стрелки зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Он же заявил о необходимости принять решение об «особенностях организации проведения голосования». Речь, видимо, о схеме, которая была задействована на оккупированных украинских территориях во время голосования в сентябре.
Тогда, всероссийский «единый день голосования» в «новых регионах» растянули аж на 10 дней. При этом, голосование происходило везде, куда урны заносили люди с автоматами. Понятно, что в таких условиях и институт «наблюдателей» и «свобода волеизъявления» становятся весьма условными, зато возможности нарисовать любой нужный результат просто неограничены.
Армия РФ в заложниках у Путина
Кремлевские политтехнологи уже обозначили, что на этих «выборах» Владимир Путин не будет вести классическую избирательную кампанию, - он будет заниматься «СВО». «СВО», собственно, и будет его кампанией. Понятно, что такая концепция подразумевает военные победы, следовательно, цена этих побед не будет ограничиваться ни количеством потерь, ни военной целесообразностью.
Отсутствие позитивного результата от «СВО» испортит ему весь фон «исторического» самоназначения на очередной срок. Это значит, что у российских военных нет выбора: умри (в прямом смысле), но дай победу!
И не случайно, практически сразу после объявления Путиным о своем участии в выборах, по всему Восточному фронту в Украине началось российское наступление. Резко увеличилось количество авиабомбежек, задействованной бронетехники. Об этом в понедельник сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.
Казалось бы, - зима не лучшее время для наступления. Не случайно именно сейчас, по наблюдениям западных экспертов, Россия несет наибольшие потери в живой силе за все время с февраля 2022 года. Но Путину нужны победы. Тактические победы чтобы чтобы выйти «на позитиве» на итоговую пресс-конференцию 14 декабря. Стратегические победы для такого «выдающегося полководца» - это только выход ВС РФ на границы Донецкой области до дня голосования, то есть до 17 марта.
Правда, даже российские военкоры признают, что вряд россияне смогут взять за зиму даже одну Авдеевку, но Путину, видимо, из Кремля военная ситуация видна лучше. Хотя, впрочем, он не повторяет ошибок украинского политического руководства, и не анонсирует ни самого факта российского наступления, ни его конкретных целей.
Это позволит ему объявить победой что угодно – взятие любого села или даже просто горы породных отвалов под Авдеевкой. В любом случае, независимо от результатов, с фронта в Россию всю зиму будут идти только хорошие новости. Это можно прогнозировать со 100% вероятностью.
Кроме предвыборной, у Путина есть еще одна, более глубока мотивация в таких беспрецедентных за всю кампанию в Украине потерях россиян. Ему необходимо захватить всю территорию Донецкой области, записанную в российской Конституции как территория «ДНР», чтоб зафиксировать «освобождение» всей «российской территории», занять глухую оборону, и начать «мирное урегулирование».
Причем, переговорный процесс ему нужен даже если ВСУ, лишенные поддержки Запада, ослабнут настолько, что россиянам откроется дорога на Одессу или Киев. Переговоры нужны ему даже не с целью накопления необходимых ресурсов для дальнейшего захвата Украины, хотя, это тоже существенный мотив.
В первую очередь, - они нужны ему для легитимизации Западом своего будущего президентства. Без них он рискует стать вторым Лукашенко - частично признанным, а, значит, неполноценным даже в контактах со своими партнерами. Сейчас он частично изолирован, но легитимен. В марте ситуация может в корне измениться.
Помните призыв Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от 13 октября к Совету Европы: «признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных контактов и контактов по достижению мира».
Если это решение будет реализовано, Путин станет геополитической «хромой уткой». Даже для российских элит о будет этой уткой, поскольку они заинтересованы в восстановлении отношений с Западом, где находятся их деньги и имущество. А факт «мирных переговоров», и участие в них Запада, будет фактически легитимизацией ЕС российского диктатора.
Запад же, по мнению Путина (вполне обоснованному), будет только рад таким переговорам. Поскольку они дадут политикам возможность показать себя миротворцами, прекратить поддержку Украины из денег западных налогоплательщиков, и создать иллюзию восстановления прежнего мирового порядка.
Недобровольная мобилизация
И нынешнее российское наступление, и обвал ожиданий от летнего украинского контрнаступления, и риск уменьшения западной помощи, и вылезшие наружу конфликты в руководстве страны – всё это создало в Украине серьезное внутреннее напряжение. Одним из главных факторов которого является недобровольная мобилизация, проводимая неоднозначными методами.
Так закарпатский комплекс «Термальные воды Косино» на минувшей неделе написал заявление в полицию и СБУ. В заявлениях сообщается, что «несколько десятков неизвестных лиц в балаклавах и в военной форме с автоматами, ворвались на территорию... Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей».
Владельцы «Термальных вод» отмечают, что в то время в комплексе мужчин было не более 20% от всех присутствующих. «Никаких повесток, так называемым "мажорам", на которых сегодня объявлена охота, вручено не было, поскольку и самих "мажоров" не было... При этом, без всяких объяснений и без вручения повесток, вооруженные люди в балаклавах упаковали в свой автобус двух работников комплекса и вывезли их в неизвестном направлении».
Также, интернет-пространство Украины переполнено сообщениями о рейдах военкоматов по спортивным залам, где мужчинам вручают повестки, или даже «пакуют и вывозят».
Если раньше и СМИ и власти делали вид, что такой проблемы не существует, то сейчас ее перестали замалчивать. Правда, власть аргументирует ее своеобразно: «Вы хотите жить в свободном государстве, где вы можете вести себя как вы хотите, и не хотите при этом выступать в защиту этих прав, которые вам нравятся. Россия, когда сюда придет, все эти люди будут выглядеть несколько иначе: они не будут ходить спокойно по улицам, не будут вести себя так, как будто ничего не происходит», - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
На мой субъективный взгляд, аргументировать ограничения свободы тем, что если ее не ограничит украинское государство, то ее ограничит Россия – это как-то… не убедительно. Хотя, причины по которым военкоматы вынуждены так пополнять ВСУ понятны – на фронте жесткий дефицит людей.
То есть, действия военкомов – вынужденная и необходимая мера. Проблема только в том, что эффективно воевать будут те, кто мотивирован на это. Мобилизованные насильно вряд ли имеют этот психологический ресурс. Однако ни военные, ни политические власти, пока не проанализировали, почему в этой же стране и при этом же народе в начале войны мотивация была, а потом куда-то исчезла?
Думается, что причина этого не в личностных качествах военнообязанных, а в той ситуации, которую военные создали в войсках, а политики – в обществе. В первые месяцы войны был уникальный момент, когда и общество и власть и армия оказались в одной лодке, чувствовали взаимозависимость друг от друга, доверяли друг другу и все были ориентированы на один результат.
Но после отхода россиян от Киева и получения командой Зеленского определенных заверений от Запада, власть почувствовала себя в безопасности. В результате, народ для нее снова стал не субъектом, а объектом: все что от него требовалось – «Верить в ВСУ!». А вера – вещь пассивная, не предполагающая действий и размышлений. Это развратило общество бездействием, разделило армию и народ на психологическом уровне.
Кроме того, украинская военная система, сформированная еще советскими кадрами, выйдя из аффекта первых дней российской агрессии, стала проявлять свою «совковую» сущность. Информация о фактах отправки совершенно неподготовленных людей «на ноль», «мясныхштурмов», и отношения командиров к рядовым по схеме «я – начальник, ты – дурак» - постепенно наполняла интернет, лишая ВСУ того романтического ареола, который был у них весной 2022-го.
Плюс - коррупционные скандалы, «параллельная реальность» в тыловых городах, многомиллионные взятки военкомов - все это просто убило желание рисковать своей жизнью, чтоб кто-то делал «на твоей крови» деньги и карьеры.
Вернуть мотивацию служить можно, если признать и устранить причины ее утраты. Если проанализировать обоснованность потерь в войсках и публично наказать виновных, в случае если их можно было избежать. Если говорить людям правду, а не манипулировать пропагандой. Если вернуть доверие народа к власти реальной борьбой с коррупцией. Но пока на этом пути сделан только первый шаг – проблему перестали замалчивать. Это еще не радует, но дает надежду.
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.