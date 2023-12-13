Российская армия в заложниках у Путина, странные выборы и недобровольная мобилизация. Обзор основных событий в Украине

Если раньше и СМИ и власти делали вид, что такой проблемы не существует, то сейчас ее перестали замалчивать. Правда, власть аргументирует ее своеобразно: «Вы хотите жить в свободном государстве, где вы можете вести себя как вы хотите, и не хотите при этом выступать в защиту этих прав, которые вам нравятся. Россия, когда сюда придет, все эти люди будут выглядеть несколько иначе: они не будут ходить спокойно по улицам, не будут вести себя так, как будто ничего не происходит», - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

На мой субъективный взгляд, аргументировать ограничения свободы тем, что если ее не ограничит украинское государство, то ее ограничит Россия – это как-то… не убедительно. Хотя, причины по которым военкоматы вынуждены так пополнять ВСУ понятны – на фронте жесткий дефицит людей.

То есть, действия военкомов – вынужденная и необходимая мера. Проблема только в том, что эффективно воевать будут те, кто мотивирован на это. Мобилизованные насильно вряд ли имеют этот психологический ресурс. Однако ни военные, ни политические власти, пока не проанализировали, почему в этой же стране и при этом же народе в начале войны мотивация была, а потом куда-то исчезла?